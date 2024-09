Frente Amplio denuncia a Republicanos por video donde “celebran” el golpe de Estado

En el marco de la conmemoración por los 51 años del golpe de Estado, Juventud Republicana publicó un video donde “celebran” el quiebre democrático encabezado por Augusto Pinochet. La contienda oficialista presentó una denuncia ante el Servel contra la colectividad opositora por presunta infracción a la Ley de Partidos Políticos.

Este miércoles, el Frente Amplio (FA) presentó una denuncia ante el Servicio Electoral (Servel) en contra del Partido Republicano (PLR), tras la publicación de un video en redes sociales en donde “celebran” el golpe de Estado.

¿Qué pasó?

Ayer, en el marco de la conmemoración por los 51 años del quiebre democrático que encabezó el dictador Augusto Pinochet, Juventud Republicana, rama de las juventudes del Partido Republicano, publicó un audiovisual donde “celebran” el “actuar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública el 11 de septiembre de 1973”.

En el video, Vicente Martínez, presidente de la facción y candidato a concejal, menciona que, como grupo, es “indispensable mirar y comprender la historia política de nuestro país. Sin complejos, para poder prepararnos para el futuro”.

Luego, otros jóvenes, algunos de los cuales también postulan a cargos en las elecciones municipales y regionales de octubre, entregan diversos mensajes de la misma índole. Junto a ello, culpan al expresidente Salvador Allende y “sus socios de la Unidad Popular” de la crisis política y social que vivió el país durante ese periodo.

“Chile no merecía sucumbir ante el totalitarismo y necesitaba derrocar al gobierno ilegítimo de la Unidad Popular”, afirman el video.

Finalmente, los jóvenes hicieron un llamado sobre los comicios de octubre: “El 26 y 27 de octubre tenemos la opción de reemplazarlos. Queremos un solo Chile, grande y libre, con progreso y justicia. No más Allende, no más (Michelle) Bachelet, no más (Gabriel) Boric”.

Esta es la Juventud Republicana pic.twitter.com/yqPoVKkGHH — Juventud Republicana (@JUREChile) September 11, 2024

Frente Amplio presenta denuncia

Durante esta jornada, el Frente Amplio denunció al Partido Republicano por el contenido del video, acusando que cometieron infracción a la Ley de Partidos Político.

“Revindicar esa acción es inaceptable. Va contra el fortalecimiento de la democracia y del respeto a los derechos humanos”, sostuvo Andrés Couble, secretario general del FA. “Hoy día hay una amenaza real desde la ultraderecha de quebrantar la democracia, y nosotros como partido vamos a iniciar todas las acciones para frenar esto, porque nos parece que la democracia debe ser protegida y nos parece que los derechos humanos deben estar siempre por delante”, añadió.

Al respecto, la diputada Lorena Fries (FA) comentó que Ley de Partidos Políticos “establece en su artículo primero que hay obligaciones por parte de los partidos políticos de fortalecer la democracia y de promover, respetar y garantizar los derechos humanos”.

Frente a ello, “esas obligaciones, si no se cumplen, deben tener la posibilidad de ser denunciadas ante este organismo, el Servel, para que tome las medidas que van desde una amonestación hasta la suspensión del partido y los militantes involucrados”, añadió.

La parlamentaria también aprovechó el espacio para calificar como “grave” la acción de los jóvenes de republicanos, ante lo cual, como personeros políticos, deben estar “preocupados”. “Somos los primeros en avalar la pluralidad de un arco político, pero tiene límites y ese límite es tratar de erosionar las instituciones democráticas, legitimar el golpe de Estado y validar las violaciones a los derechos humanos”, sentenció.

Respuesta del Partido Republicano

Ante la denuncia, salió a hablar el presidente de la colectividad opositora, Arturo Squella, quien le envío una “mala noticia” al Frente Amplio: “Los republicanos no nos vamos a callar y vamos a seguir diciendo las verdades, aunque les duela”.

“Los únicos que han avalado la violencia y la mentira como medio de acción política, es la izquierda radical”, añadió. De este modo, comentó que “ni las amenazas de censura, ni las amenazas de violencia contra nuestra juventud que hemos sufrido estos días nos van a amedrentar”.

Nuestra respuesta a la presentación del Frente Amplio ante el Servel: pic.twitter.com/jwqbKgeYqA — Arturo Squella 🇨🇱 (@arturo_squella) September 12, 2024

Gobierno: “Siempre hay voces y grupos que relativizan el valor de la democracia”

Desde el Gobierno no se quedaron en silencio al respecto y también condenaron la “celebración” pronunciada por Juventud Republicana.

Durante una actividad oficial, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, sostuvo que el planteamiento realizado por jóvenes republicanos, personas que “ni siquiera fueron protagonistas de la época, nacidos muchos de ellos en democracia, es una alerta de que nunca una sociedad se puede relajar, en el sentido que el respeto, la democracia y los derechos humanos sea algo ganado”.

Al respecto, afirmó que “siempre hay voces y grupos que relativizan su valor, que ponen en discusión su prioridad, y como sociedad, por lo tanto, si queremos garantizar nuestra democracia y los derechos humanos de cada uno de nosotros y de los demás, nunca debemos relajarnos en esta materia”.