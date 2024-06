Franco Parisi anuncia primarias para elegir a próximo candidato presidencial del PDG y no descarta que sea él

El fundador del Partido de la Gente dijo que "si lo quiere el partido", él podría ser nuevamente postulante a La Moneda.

El fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, no descartó volver a postular como candidato presidencial en la próxima elección.

En entrevista con CNN Chile antes de la Cuenta Pública, el expostulante a La Moneda respondió: “Si lo quiere el partido, así va a ser. Nadie tiene asegurado ningún cargo, vamos a preguntar a través de primarias”.

PDG pierde sus diputados

Parisi afirmó que actualmente se encuentran en proceso de rearmar el PDG “para lo que se viene en octubre y el próximo año”.

El PDG pasó de seis a una sola diputada (Karen Medina) desde que comenzó el último período legislativo. Consultado al respecto, sostuvo que “en el PDG tenemos una premisa: primero la gente. Don Gaspar (Rivas) no le preguntó a la gente y los diputados que se han ido, se han ido porque no han cumplido con la promesa que le hicimos a nuestras bases, la democracia digital y poner en primer plano a la gente de la clase media emergente, y no los orgullos personales”.

“No nos importa quedarnos sin diputados”, aseguró.