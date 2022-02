El jueves pasado, a eso de las 20:00, #Pizarro se convertía en tendencia en Twitter, debido a la viralización una fotografía comprometedora del senador Jorge Pizarro (DC) captada a escondidas desde una ventana que daba a la terraza de su departamento.

Los hechos no solo generaron burlas, sino también más de un debate en torno a la vulneración de la privacidad. El senador hizo la denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI), que dio pie a una causa criminal tramitada por la Fiscalía Oriente, siendo patrocinado por el abogado penalista Cristóbal Bonacic.

El medio La Tercera informó respecto al contenido de la denuncia de Pizarro, en que manifestó que, debido a su función pública, ha vivido la exposición mediática y a través de redes sociales, “pero siempre refiriéndose a mi labor parlamentaria, no así a mi vida personal, la cual se encuentra dentro del ámbito que toda persona desea mantener en reserva, como son aquellas actividades que se realizan al interior de un domicilio”.

De esta manera, el medio consignó que Pizarro solicitó al Ministerio Público investigar, individualizar a los responsables y que se proceda a la formalización y acusación “invocando el artículo 161-A que castiga con pena de cárcel y multa a quienes graben o registren fotografías de recintos particulares que no tengan acceso público y también a quienes difundan”.

Más allá de las indagatorias que ya iniciaron, el periódico señaló que el propio senador ha apuntado a fundadas sospechas respecto de quienes estarían tras el hecho. En la denuncia explicó que es propietario de un departamento ubicado en Vitacura, que posee una entrada en la parte superior y que desde ahí se despliegan otros inmuebles, lo que en la práctica implica que desde el exterior no se pueden ver las terrazas de los mismos.

Luego de tomar un baño en su piscina, detalló, “procedí a sacarme el traje de baño cubriéndome con una toalla, para luego descansar sobre una reposera (…) diviso en la parte superior del muro que separa mi departamento con los espacios comunes del mismo edificio a un individuo de tez blanca y pelo claro (rubio o con canas), que vestía una polera o camisa oscura y un gorro azul, mirando hacia el lugar donde me encontraba, cuestión que me llamó la atención, ya que no correspondía a una actitud común”.

Tras haberse viralizado la foto y Pizarro aseguró que regresó al domicilio de su ex esposa y conversó con el conserje, quien le contó que durante el tiempo que él estuvo en la reposera de su terraza, “el señor Nicolás Hites Neef y su padre, don Andrés Hites Moscovich, concurrieron hasta el edificio para visitar un departamento que actualmente se encuentra a la venta o arriendo”.

También confirmó con el funcionario que uno de los señores Hites usaba ese día un gorro azul y una polera o camisa oscura, “coincidiendo con las vestimentas que portaba la persona que sorprendí mirando hacia la terraza donde yo me encontraba, indicándome, además, que el señor Andrés Hites le consultó si quien estaba tomando sol era efectivamente el senador Pizarro, respondiendo el conserje afirmativamente”.

Los sospechosos son reconocidos empresarios, herederos del fundador de la multitienda especialista en retail, Isaac Hites Averbuck. Pizarro también señaló que llamó a la dueña del inmueble en venta, quien le confirmó que ese día “los señores Hites concurrieron a visitar por segunda vez su departamento”.

En la denuncia, Pizarro también ha expuesto sus sospechas sobre el futuro diputado Gonzalo de la Carrera, uno de los primeros en hacer alusión a la imagen a través de Twitter, pidiendo que se le interrogue. La Tercera consultó al futuro parlamentario, quien subrayó nunca haber subido la foto a ninguna red social.

Anda circulando una foto del Senador Pizarro que si es cierta, sería una Vergüenza tremenda. …. Más vale pájaro en mano que cien volando !!! — Gonzalo de la Carrera DIPUTADO (@carreragonzalo) February 17, 2022

“En efecto, me llegó por WhatsApp, pero el involucrarme en esto es un aprovechamiento político, yo no la posteé ni nada, sólo comenté después de verla, no distribuí nada, aclaré que aunque tuviera la foto original no la subiría”, dijo. Respecto de si conoce a Nicolás Hites o su padre, aseguró no saber quiénes eran esas personas.