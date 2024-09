Fiscalía investiga posibles vínculos familiares de consejero regional de Valparaíso con banda narcotraficante

El fiscal Sergio Moya señaló que actualmente se está evaluando si "corresponde una apertura de una causa penal y persecución si es que hay más antecedentes respecto a esta persona". Por su parte, el propio Murillo respondió que, respecto a su familia condenada por tráfico de drogas, "no he tenido comunicación desde hace mucho tiempo".

Durante las últimas horas, se dio a conocer una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público en Valparaíso y que estaría relacionada con una banda de narcotraficantes.

¿La novedad de esta situación? Además se está indagando la posible participación de un consejero regional quien -aparentemente- sería mencionado en comunicaciones de la banda.

La banda narco de la familia Murillo en Valparaíso

De acuerdo a lo reportado por un reportaje de T13, la banda está compuesta por tres hermanos: Millaray Murillo, Dennis Murillo y Camila Murillo, quienes viven en Playa Ancha. Los tres son sobrinos del consejero regional Manuel Murillo (PPD) y, de acuerdo a lo señalado por T13, los tres han sido condenados por receptación de automóviles y tráfico de drogas.

Durante el juicio en su contra, un audio de una de las imputadas apuntaría a un eventual nuevo nexo familiar. “Puedo presentarte a mi tío, porque es mi tío y yo estoy haciendo el trato con él. Para ayudarte a ti nomás po”, señaló Camila Murillo en uno de los registros.

Respecto a esta situación, el fiscal de la Fiscalía ECOH de Valparaíso, Sergio Moya, sostuvo que “producto de lo relatado en el juicio, tanto por una de las acusadas como el contenido de su teléfono y además el análisis policial realizado al contenido de su teléfono, esos indicios están siendo analizados en el contexto de nuestra base de datos para determinar si corresponde una apertura de una causa penal y persecución si es que hay más antecedentes respecto de esta persona“.

Consultado sobre si esto es respecto al core Manuel Murillo, el fiscal Moya aseguró que “si”.

La respuesta de Manuel Murillo

A través de un mensaje escrito, el core Murillo señaló que “aunque todos conocen mis orígenes, desafortunadamente he perdido contacto con algunos de ellos y sus familias a lo largo de los años. Este es el caso de mi sobrina y su familia, con quienes no he tenido comunicación desde hace mucho tiempo”.

“No tengo conocimiento de la mención que se hace en el juicio ni he recibido información adicional al respecto. Me enteré de la situación a través de un mensaje reciente, y lamento profundamente la difícul situación que enfrenta la persona mencionada”, sentenció.