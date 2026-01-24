Fiscalía del Biobío identifica a 20 víctimas fatales de los incendios forestales

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó la identificación de las 20 víctimas fatales producto de los incendios forestales en la región.

Los fallecidos corresponden a las poblaciones Ríos de Chile (11), Calle Balmaceda (8) y Punta de Parra (1), luego de los peritajes realizados por el Servicio Médico Legal, la PDI y Carabineros.

Trabajo multidisciplinario de investigación

Cartagena señaló que “el Ministerio Público del Biobío no tiene presuntas desgracias pendientes, están todas solucionadas”, descartando denuncias por personas desaparecidas.

El jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI, Jorge Abatte, detalló que más de 650 funcionarios policiales trabajaron con drones y equipos especializados en un operativo multidisciplinario durante la última semana.

Según reportó La Tercera, las cifras oficiales de la Fiscalía coinciden con el último balance del Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres, que reportó 21 fallecidos, 20.485 damnificados y 2.364 viviendas destruidas por los incendios en la región.