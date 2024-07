Fidel Espinoza se retracta en menos de un día: Pasó de pedir que se acepte victoria de Maduro a acusar “anomalías inaceptables”

La tarde de este lunes, el senador Fidel Espinoza (PC) se retractó de los dichos en los que pedía que se acepte la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales de Venezuela, pasando ahora a acusar “anomalías inaceptables” en los comicios.

De acuerdo con los datos difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el actual jefe de Estado venezolano obtuvo la victoria tras recibir el 51,2 % de los votos, un resultado que fue rechazado tanto por la oposición del país como por varios países.

La noche del domingo, una vez conocidos los resultados, Espinoza señaló que “la democracia es aceptar los resultados de una elección cualquiera sea la diferencia de votos”. “Maduro no es de mi agrado, pero ganó. Ser demócrata es aceptar resultado, aunque no nos guste”.

La democracia es aceptar los resultados de una elección cualquiera sea la diferencia de votos. Maduro no es de mi agrado. Pero ganó. Y ser demócrata es aceptar resultado aunque no nos guste . @pvodanovic No comparto sus destemplados dichos

— Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) July 29, 2024