Fact-Checking: ¿Realmente Gael Yeomans propuso que el préstamo reembolsable no se devuelva a las cuentas individuales?

Una frase de la parlamentaria fue ampliamente difundida en redes sociales, pero varios días antes había planteado el contexto de sus dichos.

Una serie de repercusiones generó una cuña atribuida a la diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) sobre el préstamo reembolsable planteado en el marco de la reforma de pensiones que se está tramitando en el Congreso.

La declaración fue ampliamente difundida en redes sociales y fue atribuida -principalmente- a una nota de La Tercera que recogía sus dichos en el medio El Ciudadano.

En estos, se destacaba que la parlamentaria apuntaba a que, respecto al 1,5% del préstamo reembolsable, “yo apostaría a que no se devuelva (a las cuentas individuales)”.

Yeomans y sus dichos sobre el préstamo reembolsable

La propia parlamentaria respondió a un tuit de La Tercera y -a través de un video- sostuvo que “en ningún caso he sostenido que el préstamo contemplado dentro de esta reforma de pensiones no sea devuelto a quienes están cotizando”.

“He señalado que continuamente se están evaluando los sistemas de pensiones y, en ese sentido, si en 20 o 30 años más, evaluamos que las jubilaciones no son suficientes y que si el mecanismo es uno bueno que paga buenas pensiones (…) que se mantenga el seguro social. Eso es lo que he señalado y no otra cosa“, sentenció.

Uno de los avances más importantes de esta reforma es la implementación del seguro social, que ha demostrado ser el mejor mecanismo para mejorar las jubilaciones. Por eso he planteado que una vez entre en funcionamiento el mecanismo, se evalúe su continuidad, debido a los… — Gael Yeomans (@GaelDiputada) January 24, 2025

Estos últimos dichos de Yeomans coinciden con unos emitidos en CNN Chile Radio, el pasado 20 de enero -cinco días antes de la publicación que Yeomans replicó en X- y en los que señalaba lo mismo.

“El Gobierno ha puesto como prioridad y como principal preocupación el poder contar con una reforma, a pesar que hay elementos que nos duelen. O sea, yo no puedo desconocer que me duela ese aumento en la capitalización individual. Obviamente eso es parte de lo que se transó en la reforma para poder contar con un seguro social”, comenzó señalando en la ocación.

Posteriormente, señaló que “además -también lo quiero decir- yo no pierdo la expectativa ni la intención de que en 20 años, una vez pagado el seguro social, podamos discutir si es que lo mantenemos en el seguro social, esta parte de la garantía del 1,5% o efectivamente va al ahorro propio“.

“Porque es algo que debiera evaluarse. En materia previsional, todos los países están evaluando sus sistemas de pensiones. Y eso me parece que también debiera ser propio dentro de esta reforma“, sentenció.

¿Yeomans planteó que el préstamo reembolsable no se devuelva a las cuentas individuales? Si, pero señaló que es una discusión que se podría realizar en 20 años más, como parte de la revisión del sistema previsional.