Extienden Censo durante julio en 95 comunas del país: ¿Qué sectores faltan por ser encuestados?

Cerca de un 4% de la población aún no ha sido censada.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer que extenderá el Censo durante julio en 95 comunas del país, con el objetivo de encuestar la mayor cantidad de hogares posibles.

A la fecha se ha encuestado a más de 7 millones de personas, pero hay alrededor de 4% de viviendas a nivel nacional que no han sido censadas, ya sea porque las personas no se encontraban en sus domicilios cuando los encuestadores pasaron por ahí o porque no quisieron responder.

La planificación inicial contemplaba que el Censo terminaría este domingo 30 de junio. Sin embargo, hay población en la Región Metropolitana que aún no ha sido encuestada, por lo que se extenderá hasta fines de julio.

El director nacional del INE, Ricardo Vicuña, señaló que más de 25 mil censistas han sido parte del proceso, y que en el período que viene “nuestro objetivo es llegar a todas las personas que aún no han sido censadas para que nadie quede fuera. Un Censo de Población y Vivienda nos convoca a todos y todas, y estamos llamados a hacer el último esfuerzo”.

De esa manera, durante julio el operativo en terreno se llevará a cabo en las capitales regionales y en la Región Metropolitana.

Para el 15 de julio se espera cerrar el proceso en 45 comunas, mientras que hasta el 31 de julio se encuestara a las 50 comunas restantes para dar término el Censo.