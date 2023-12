En un nuevo giro en el caso judicial que involucra al futbolista Jordhy Thompson por violencia intrafamiliar, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, anunció que la expareja del jugador, Camila Sepúlveda, habría decidido no continuar con el juicio.

Sin embargo, estas declaraciones fueron rápidamente desmentidas por la propia Sepúlveda.

En sus declaraciones entregadas a Canal 13, Sepúlveda afirmó que las palabras de la ministra eran falsas y que no ha desistido de la denuncia, por lo que la causa sigue en pie.

“Quería aclarar que lo que dijo la ministra de la mujer es falso. Yo no he desistido de nada, la causa sigue en pie”, señaló.

Además, aclaró que no ha tenido contacto previo con Antonia Orellana y expresó su sorpresa ante la información difundida.

“No sé de dónde sacó eso (desistir de la denuncia). No he desistido del caso y no lo haré”, sentenció la joven de 22 años.

La Fiscalía de Género Oriente señaló confirmó esta versión y aseguró que continúa la investigación en contra de Thompson por los delitos de femicidio frustrado y desacato.

La entidad persecutora también indicó que no existen antecedentes de una supuesta retracción de la víctima.

Este episodio se suma a la incertidumbre que rodea al futbolista Thompson, quien busca la posibilidad de salir del país, especialmente ante los rumores de una posible partida al fútbol ruso, específicamente al FC Orenburg de la Primera División.

El tribunal le impuso una fianza inicial de $100 millones, monto que la defensa busca rebajar para eliminar el arraigo nacional de Thompson.

En medio de estas especulaciones, Sepúlveda reafirma su compromiso con el caso y desmiente cualquier intento de desistimiento. La incertidumbre sobre el futuro de Jordhy Thompson persiste, mientras la expareja del futbolista busca hacer frente a la situación judicial.