Luego de que la Comisión de Educación del Senado alertara sobre la falta de cupos para que los escolares accedieran a establecimientos, Mariana Aylwin criticó la labor que está realizando el Mineduc al respecto. "Cuando hay que iniciar el año escolar, la infraestructura no está lista. No me cabe en la cabeza que le pueda pasar algo así al ministro".