Etcheverry endurece tono con republicanos por reforma: “No han estado disponibles para mejorar las pensiones hoy”

La ministra confirmó que el Ejecutivo solicitó ampliar el plazo para la presentación de indicaciones hasta mañana. Recaló que la extensión "no altera el proceso de tramitación", por lo que se espera tener el acuerdo en enero.

La ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, endureció el tono contra el Partido Republicano, en medio de las últimas negociaciones por la reforma de pensiones.

En su habitual vocería de los lunes en La Moneda, la autoridad recalcó que el Ejecutivo ha trabajado durante meses para lograr un acuerdo, el cual está “en sus últimos minutos de negociación”.

“Llevamos tres gobiernos discutiendo esta materia, es necesario avanzar ahora. Hemos visto la disposición del Ejecutivo en construir este acuerdo, también de parte importante de la oposición en construir el acuerdo, no así de cierta parte de la oposición, en particular del Partido Republicano, que no ha estado disponible para mejorar las pensiones hoy”, afirmó.

Además, confirmó que se continúa trabajando en las indicaciones, por lo que se solicitó ampliar el plazo para su presentación hasta mañana, lo que ya fue acordado. “La extensión no altera el proceso de tramitación y seguimos con la meta de tener este acuerdo durante enero de este año porque jubilados no pueden esperar”, acotó.

Por otro lado, Etcheverry fue consultada sobre la propuesta de un grupo de parlamentarios sobre plebiscitar el futuro de las AFP; en concreto, buscan incluir una cuarta papeleta en las elecciones de noviembre, para preguntarle a la ciudadanía si desean que las aseguradoras continúen administrando sus fondos de pensiones.

Sobre ello, fue enfática en señalar que están centrados en lograr el acuerdo por pensiones y “no estamos pensando en plebiscitos en este momento como gobierno, sino que enfocados en lograr un acuerdo que pueda tener los votos”.