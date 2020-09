El pastel de choclo está en el horno ya casi listo. Aunque esté en Londres, Jerusa Brignardello no olvida la cocina chilena, más aún en estas fechas.

“Lo hago con choclo congelado. No es lo mismo, pero es igual”, señala esta porteña y wanderina, quien se apresta vivir un 18 muy diferente, y no sólo por la lejanía: “los chilenos en Londres se juntan siempre para celebrar, pero ahora está prohibido porque no te puedes juntar con más de seis personas”. Y es que las medidas sanitarias en el Reino Unido buscan impedir que se viva el escenario de marzo, cuando el país se transformó en uno de los lugares más afectados por el coronavirus.

Una situación de la que Jerusa no quedó ajena. Ella está en el último año de su doctorado en Metabolómica Nutricional en el Imperial College London, el que debe finalizar antes de fin de año.

“Muchas instituciones, como mi universidad, tomaron las medidas antes que el gobierno. Estamos desde el 6 de marzo trabajando en casa. Eso significa tomar las responsabilidades de mi casa, cuidar a mi hijo que no puede ir al jardín. No ha sido fácil. No soy la única persona en el mundo, pero debo hacer malabares para cumplir mi rol de madre, dueña de casa, estudiante y becaria Chile simultáneamente. Mi beca se acaba en diciembre, no tenemos extensión de ANID y tenemos que cumplir los plazos. Ese es el principal problema que tenemos los becarios en Reino Unido, en el extranjero y tambien en Chile”, indica.

Jerusa Brignardello.

La situación que afecta a Jerusa la viven cerca de 600 compatriotas que están cursando estudios de doctorado en el extranjero, a los que hay que sumar unos 1.600 que lo hacen en nuestro país.

“En Europa y Norteamérica lo común es que el año académico comience en septiembre, por ende casi la mayoría de los que estamos en el exterior ya nos encontramos sin beca, o sea a la deriva”, señala Adrián Oyaneder, quien está haciendo un Doctorado en Arqueología en la University of Exeter, también en el Reino Unido.

Por estos días también oficia de vocero del grupo de alumnos becados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), quienes demandan la extensión universal de becas por seis meses y la creación de un fondo de emergencia que permita abordar esta urgencia, entre otras peticiones.

“Los números que maneja la ANID no son precisos, no se ha hecho un sondaje con nosotros, ni siquiera nos han preguntado cómo estamos, o si necesitamos ayuda”, indica Adrián. “Muchos están a punto de quedar en la calle y de caer en ilegalidad migratoria porque el gobierno aún no extiende sus becas por seis meses en el contexto de pandemia”, agregan.

El Grupo de Becarios y Becarias Afectados y la Comision Becas ReCh se ha reunido en un par de ocasiones con el ministro de Ciencia, Andrés Couve, para abordar el tema. El último encuentro fue la semana recién pasada, aunque el diálogo no avanza.

“Hay un clima de oscurantismo por parte del ministro. Solo se nos dice que están gestionando una solución con la Dipres, que seamos pacientes. Todo esto lo vienen repitiendo desde julio. Estas reuniones, creo yo, son placebos, se nos dice que se está trabajando, pero sin dar certeza. Una vez suministrada la píldora, se trata de desviar la atención al presentarnos información sobre otros esfuerzos para otros programas a largo plazo que están gestionando. La última reunión fue particularmente denigrante en este sentido”, señalan.

Una polémica de la que empieza a tomar parte el mundo político. Diputados como Tomás Hirsch, Camila Rojas, Giorgio Jackson, o el senador Alejandro Guiller han tratado de mediar para en este conflicto.

“El futuro de la ciencia y la investigación en Chile está en peligro y el apoyo que necesitan las y los investigadores depende de que vayamos ahora hablar al Ministerio de Hacienda, cosa que haremos. La respuesta del ministro de Ciencia es triste para nosotros. Hay becarios y becarias que no han podido estudiar, que no han podido utilizar los laboratorios, que no han podido acceder a bibliotecas. Hay familias enteras de investigadores que se están quedando sin recursos para comer”, señaló el ex candidato presidencial.

Consultados por CNN Chile, desde el Ministerio de Ciencia no quisieron entregar una opinión sobre la situación de los becarios.