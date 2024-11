“Mañana tengo una maqueta que entregar”: Estudiante de arquitectura avanzó en su trabajo mientras era vocal de mesa

"Mientras soy vocal de mesa, estoy avanzando para mi trabajo", comentó la joven estudiante.

Las elecciones de gobernadores regionales de este 24 de noviembre no impidieron que una estudiante de Arquitectura que le tocó ser vocal de mesa continuara con su trabajo.

Es el caso de Nayadeth, una estudiante de Arquitectura que fue vista armando una maqueta mientras cumplía con su rol electoral.

“Mientras soy vocal de mesa, estoy avanzando para mi trabajo, que mañana tengo una maqueta que entregar, entonces no estoy perdiendo el tiempo”, relató la joven a 24 Horas.

A través de redes sociales, la situación generó distintas reacciones.

“Confirmado que la carrera de arquitectura es la más sufrida y desgastante”, “la gente cree que uno no tiene tiempo porque quiere (…) las entregas son semanales, existen más ramos, antes de hacer la maqueta hay todo un proceso de planificación. De verdad 6 días es poquísimo y ella está haciendo todo lo que puede aún más siendo época de exámenes finales. Mucho ánimo a la chiquilla”, y “los que dicen que no sabe organizar su tiempo, es porque no tienen idea de lo que es estudiar arquitectura”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en la publicación.

Incluso, algunos criticaron a la estudiante por no organizarse para hacer el trabajo: “No organizó bien sus tiempos”, “pov: a última hora”, “perdió el tiempo, por eso no terminó la maqueta antes”, y “hace 1 mes sabía que tocaba ser vocal”, fueron otros de los comentarios dejados por otros usuarios.