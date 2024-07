“Están aquí atrás, muertos…”: Los desoladres y angustiantes minutos de los efectivos que socorrieron a carabineros asesinados en Cañete

Durante las últimas horas se dieron a conocer los audios de las conversaciones que sostuvieron los primeros funcionarios que llegaron al lugar del violento crimen. El miedo y el terror que vivieron al darse cuenta del hecho y de los minutos posteriores al ataque.

Angustiante, desolador. Así se podría definir el panorama que tuvieron que vivir los Carabineros que la madrugada del sábado 27 de abril -día del aniversario de la institución- tuvieron que vivir al encontrarse con un vehículo vuelto en llamas en Cañete.

Al interior del carro policial, había tres funcionarios de la policía uniformada, que minutos antes habían sido cruelmente asesinados por un grupo de desconocidos, quienes no sólo se conformaron con matarlos, sino que decidieron prenderles fuego.

“Llámate a emergencias”, fue lo primero que dijo uno de los efectivos que acudieron al lugar de la tragedia, según consignó diario La Tercera.

En primera instancia, los funcionarios pensaban que sus colegas habían logrado escapar, y así quedó registro en los audios grabados en sus cámaras corporales: “Si los polis deben haber arrancado”, dijo uno de ellos.

Revisaron el vehículo en su parte delantera y no vieron a nadie, los que les hizo creer que sus compañeros de armas habían podido salir ilesos del lugar.

Pero 12 segundos más tarde, vino el horror, el miedo y la desesperación: “Están aquí atrás conch…, muertos… qué hacemos hue… Mira, están los tres, están los tres…”, dijo uno de los efectivos policiales cuando se dio cuenta de que sus compañeros estaban al interior del pick up del vehículo en llamas.

Los minutos posteriores…

El miedo, el terror, se apoderó de los primeros funcionarios que llegaron al lugar. Rápidamente el conductor del vehículo les pidió a sus compañeros que se habían bajado del auto para comprobar el estado de la camioneta en llamas que subieran de nuevo al auto blindado. Esto ya que temía que los atacantes siguieran en el lugar y fueran contra ellos.

“Están cerradas las puertas, bloqueadas, por si acaso”. “Ya ¿Las cerraste con seguro, nomás o no? No le pongas lo otro, porque la otra vez los polis no pudieron salir”. “No tranquilo mi suboficial, tranquilo mi suboficial”. “Pero te estoy diciendo po hueó…”. “Si tranquilo mi sufi, si yo sé lo que hago”.