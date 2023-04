Tras el crimen del cabo primero de Carabineros Daniel Palma, parlamentarios y distintos personeros del mundo político han solicitado que el presidente Gabriel Boric decrete estado de excepción constitucional en la Región Metropolitana (RM).

El funcionario murió en la ex Posta Central luego de recibir disparos por sujetos desconocidos cuando estaba realizando un procedimiento de fiscalización en el Barrio Matta, en Santiago.

El hecho ha sido ampliamente condenado, desde el Gobierno hasta autoridades locales y representantes políticos.

Piden estado de excepción para la RM

El diputado independiente del Comité Repúblicano Mauricio Ojeda emplazó al jefe de Estado: “Presidente Gabriel Boric, declare estado de excepción en Región Metropolitana. No permita que sigan disparando a matar a nuestros carabineros y asesinando personas inocentes. Respecto de su ideología, por favor, tire la cadena ya”.

Por su parte, el ex ministro del Interior y Seguridad Pública Rodrigo Delgado (UDI) dijo que “el ataque a mansalva al cabo Daniel Palma muestra que no hay otro camino que estado de excepción para RM. Hoy, no mañana”.

“Carabineros necesita apoyo político y legislativo, pero también operativo. Pedimos por la vida del oficial. ¡Pero ahora La Moneda tiene la palabra!”, agregó.

En tanto, la senadora independiente y presidenta del partido en formación Demócratas, Ximena Rincón, sostuvo: “Situación de seguridad no da para más. Nuestro cariño con familia de cabo Palma baleado hoy.

“Somos claros, como lo fuimos sin titubeos con Ley Nain-Retamal mientras Gobierno y coalición dan señales contradictorias: Se requiere estado de excepción de emergencia en RM a lo menos“, sentenció.

Desde el oficialismo, el senador del Partido Socialista (PS) Juan Luis Castro comentó en CNN Chile: “Yo estimo que es perfectamente posible, como lo dijo hoy día una autoridad que conoce bien el mundo militar y es un hombre de izquierda, Gabriel Gaspar, ¿por qué no se convoca el Consejo de Seguridad Nacional? Un órgano que existe en la Constitución”.

“Significa que se convoca, por el presidente, a los cuatro comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, general director de Carabineros, a los presidentes de ambas ramas del Congreso, al presidente de la Corte de la República y al contralor. Esto ha ocurrido en democracia”, explicó.

“¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay riego en la seguridad, que puede ser exterior o interior. ¿Qué permite eso? Allanar el camino, a mi juicio, a tomar decisiones como, por ejemplo, un estado de excepción especial, acotado o focalizado, sabiendo que hay un organismo que va a poder tener representación muy amplia en la ciudadanía y la institucionalidad”, finalizó.

Otras reacciones

Gobierno no lo descarta

Tras ser consultada por las peticiones de personeros políticos, la ministra Carolina Tohá sostuvo desde el Palacio de La Moneda: “Como Gobierno no tenemos ningún complejo en ocupar todas las herramientas que nos permite el Estado de derecho“.

Sin embargo, agregó que por ahora se focalizarán en adelantar el plan de intervención para 30 comunas: “Es lo que la experiencia nos muestra que es más eficaz para este tipo de problemática que tenemos”.