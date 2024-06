Esposa de Daniel Sauer lo denunció: Le enviaba cartas amenazantes desde la cárcel

El empresario se encuentra en prisión preventiva en el marco de la investigación del caso Factop, que lo involucra en delitos económicos como estafa, lavado de activos y delitos tributarios.

El empresario Daniel Sauer, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos económicos como estafa, lavado de activos y delitos tributarios en el marco del caso Factop, envió una carta a su esposa donde la amenaza y ejerce violencia psicológica.

Según consignó Meganoticias mediante una investigación, la carta fue entregada por la periodista María Isabel “Titi” Ahubert, esposa de Sauer. En la carta, Sauer le advierte que sabe que lo demandará por una de las aristas de la investigación penal.

A raíz de esto, Ahubert decidió demandar al empresario por amenazas. Además, decretó una orden de alejamiento contra Sauer y su familia, y presentó una querella por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento público.

Las cartas de Sauer a su esposa

Según el medio citado, parte del escrito muestra a Sauer amenazando y expresando su decepción por la actitud de su esposa.

“Fuiste a ver a un abogado para demandarme, tú no tienes nada en Las Brujas, deja de hacer cagadas (…) yo no voy a seguir aguantando más, supe que entregaste mis relojes a abogados, estás haciendo puras cosas locas, por favor para de hacerme daño, me tienes hecho mierda”, manifiesta en el escrito.

“Me rompes el corazón (…) Si quieres que te siga llegando dinero, para ya. Qué decepción, Titi, cómo te sigues portando”, añade Sauer.

Denuncias de Ahubert

Según la denuncia realizada por Ahubert, su esposo ha ejercido manipulación psicológica, además de amenazas constantes respecto a la propiedad en la que vive con sus hijos.

“Hay amenazas de parte de él y su familia, en donde se me manifiesta textualmente la manipulación psicológica de su familia y de él, ya que me quieren amedrentar o echar de mi domicilio”, sostuvo Ahubert en referencia a la carta de su esposo.

Finalmente, la esposa del empresario también dio a conocer un hecho relevante en el cual Sauer se ve involucrado en un nuevo delito: falsificación de firma y uso malicioso de instrumento público. Según afirmó Ahubert, el empresario la habría involucrado en el esquema de fraude.

“Sin tener conocimiento de nada, ya que fui dueña de casa, me enteré en el tribunal que creó una empresa falsa de nombre Las Brujas (…) Yo nunca firmé un documento de esta supuesta empresa falsa, mi esposo falsificó mi firma”, declaró.