“Es yeta”, “Lo quiere mear” y “me lo voy a cruzar”: El historial de enfrentamientos entre Johnny Herrera y Arturo Vidal

Ambos se han caracterizado por defender con pasión a sus escuadras, pero también los ha marcado su carácter fuerte y el no tener pelos en la lengua. Una situación que ha generado diversos enfrentamientos entre ambos.

Rivales en la cancha, referentes de sus equipos y dos figuras de peso. Así se podría definir, en pocas palabras, a Johnny Herrera, ídolo de Universidad de Chile, y a Arturo Vidal, referente de Colo Colo.

Ambos se han caracterizado por defender con pasión a sus escuadras, pero también los ha marcado su carácter fuerte y el no tener pelos en la lengua. Una situación que ha generado diversos enfrentamientos entre ambos.

¿El último? A raíz de un video que compartió Vidal en donde se criticaba a Charles Aránguiz y a Marcelo Díaz se le ponía un emoticón de un sapo.

“Yo lo tenía en mi equipo, pero como técnico después de esto patada en la raja y chao. Yo no quiero hueones estúpidos así en mi equipo”, afirmó molesto Herrera. Y siguió disparando: “Lo dice poco menos en coa. Cuesta entender pero es gráfico. Los quiere mear. Lo digo así para que entienda el saco pelotas. Eso quiere hacer, los quiere humillar”.

Palabras que tuvieron rápida respuesta del King: “Estoy escuchando a este hueón de Johnny Herrera, se me está perdiendo todo el cariño a Johnny Herrera por hablar tanta huea, increíble”. Y agregó: “No me lo nombren, porque me lo voy a cruzar y no quiero”.

Pero este no ha sido el único enfrentamiento entre ambas figuras.

En agosto pasado, Herrera alabó a Vidal, pero tiró su recado: “Cada vez que habla es yeta, pero ahí sigue”.

En abril de este año, Herrera recordó el choque de Vidal en su Ferrari durante la Copa América 2015: “Le dijimos que nos cagó los permisos de aquí en adelante nomás, jajajá, pero menos mal que estaba bien y que no le había pasado nada”.