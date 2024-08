“Es muy grave”: La reacción de Rafael Araneda tras denuncia de Mon Laferte de acoso al interior de Rojo

El ex animador del espacio televisivo fue consultado sobre la denuncia realizada por la cantante nacional en su documental, la que apunta contra el productor Jaime Román.

El animador Rafael Araneda se refirió a la denuncia de abuso contra el productor Jaime Román realizada por Mon Laferte en su documental estrenado en Netflix. En dicho registro, la cantante nacional relató que no fue ayudada tras realizar las primeras denuncias y que “cada vez que lo veía me estaba acosando. Estamos hablando de los cinco años que duró el programa. Eso fue lo peor que me pasó en Rojo“.

En conversación con Podemos Hablar, Araneda fue consultado por la situación dado que fue conductor del espacio televisivo por varios años.

La reacción de Rafael Araneda

Consultado sobre este tema, Araneda aseguró que “yo nunca dimensioné lo que ahí estaba pasando. Me sorprendí cuando sale a la luz toda la trama en torno a Jaime y las denuncias que se hicieron“.

“Creo que nadie lo supo, pero si ella fue acosada, se sintió mal, yo no soy nadie para desconocer ese dolor (…) es muy grave, muy grave, pero de verdad”, añadió además el ex animador del Festival de Viña del Mar.

En esa misma línea, se le preguntó si es que se ha enterado de más denuncias similares con el paso de los años, ante lo cual sostuvo que “para mí todo fue una sorpresa. Dime hueón, dime pelotudo, dime lo que quieras, pero para mí fue una sorpresa”.

Finalmente, se le preguntó sobre cómo se sintió al enterarse de la denuncia, y aseguró que “te impacta, te duele, te cuestiona el cómo uno pudo hacer algo“.