“Entraba a mi pieza en la noche”: El duro relato de Raffaella Di Girolamo por la denuncia contra Cristián Campos

En su declaración, la denunciante de abuso sexual señaló que el actor la llevaba a comprar ropa interior y que además lo encontró durmiendo desnudo a su lado en la cama.

Un nuevo antecedente se dio a conocer en las últimas horas respeto a la denuncia que interpuso la psicóloga Raffaella di Girolamo, hija de la actriz Claudia di Girolamo, por abuso sexual contra el actor Cristián Campos, ex esposo de su madre.

T13 dio a conocer el contenido de una declaración que Di Girolamo entregó ante el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, en la que relataba parte de los hechos por los que denunció al actor.

En el documento, que cuenta con 10 páginas, la querellante señala que entre los 16 y 17 años, Campos la había inducido a beber alcohol y que además la llevaba a comprar ropa interior.

“Él elegía ropa, sostenes, calzones, siempre con encaje, trasparentes. Se podría decir (que) muy sexies, no ropa interior para el día a día y me hacía probármelos en la tienda y una vez que yo tenía la ropa puesta, abría la cortina y me miraba desde afuera”, señaló Raffaella di Girolamo.

Posteriormente, indicó que “Cristián entraba a mi pieza en la noche. Se daba cuenta que yo estaba despierta. No recuerdo qué me decía exactamente, era algo como que era tarde y había que dormirse. Como ocurrió más de una vez que me vio despierta. Cristián mostró preocupación y me dijo que a veces tomaba unos remedios naturales que lo ayudaban a dormir y me los empezó a dar”.

Por este motivo, di Girolamo señala que comenzó a vivir distintos “miedos nocturnos“.

“Yo encontré a Cristián en tu cama”

En su declaración, di Girolamo además relató que a los 17 años, vivió un episodio puntual junto a su madre. Cierto día, Claudia di Girolamo le prohibió ir al colegio y salir de su casa.

En medio de esa prohibición, Campos la invitó a tomarse un café. La denunciante indica durante ese café, Campos “comienza contarme que había tenido una discusión con mi mamá, porque ella estaba molesta por nuestra amistad y nuestra cercanía, por lo que teníamos que tomar distancia”.

“No recuerdo si yo le pregunté algo, tampoco cómo nos fuimos y cómo llegamos a la casa, sólo que después yo estaba en mi pieza nerviosa, preocupada y confundida. Mi mamá llegó después de su jornada laboral, abrió la puerta de mi pieza, entró muy rápido se me acercó desesperada y me dijo: ‘¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo?’“, añadió en el testimonio.

Además, Raffaella di Girolamo señaló que “cuando develé los hechos a mi madre, esto fue alrededor de los 40 años, ella me dice: ‘Yo encontré a Cristián en tu cama desnudo‘. Después me explicó que Cristián estaba acostado desnudo a mi lado en mi cama y que en ese momento ella le habló y que trató de despertarme y que me habló, pero yo miré a Cristián, hice un gesto como de asco y seguí durmiendo. También me contó mi mamá que le llamó la atención que la ropa de Cristián estaba doblada en la silla que estaba en la pieza”.