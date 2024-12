Encuesta Cadem: Evelyn Matthei se impone en todos los posibles escenarios de una eventual segunda vuelta

En hipotéticos escenarios de segunda vuelta, la alcaldesa de Providencia superaría a Bachelet por 16 puntos, Orrego por 22 puntos, Kast por 27 puntos, a Tohá por 36 puntos y a Tomás Vodanovic por 39 puntos.

Los últimos resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem revelaron que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se impone en todos los eventuales escenarios de una segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales.

Proyecciones presidenciales

Según el sondeo, correspondiente a la cuarta semana de noviembre, Matthei se mantiene en el primer lugar de las preferencias presidenciales espontáneas con 22% (-2 pts), seguida por José Antonio Kast (14%) y Michelle Bachelet (6%).

Luego se ubican el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (5%, +1 pto), Johannes Kaiser (4%), Carolina Tohá (2%), Camila Vallejo (1%, -1 pto), Franco Parisi (1%, -1 pto) y Claudio Orrego (1%). El 34% (+3 pts) no sabe o no responde.

En hipotéticos escenarios de segunda vuelta, Matthei se impondría en todos, superando a Bachelet por 16 pts (50% vs. 34%), Orrego por 22 pts (53% vs. 31%), Kast por 27 pts (54% vs. 27%), a Tohá por 36 pts (59% vs. 23%) y a Tomás Vodanovic por 39 pts (59% vs. 20%).

Por su parte, Kast, en tanto, sería derrotado en segunda vuelta por Matthei y por Bachelet (39% vs. 44%) y superaría a Orrego (43% vs. 40%), Tohá (46% vs. 31%), Enríquez-Ominami (46% vs. 31%), Vodanovic (46% vs. 29%) y Mirosevic (47% vs. 22%).

Aprobación del gobierno de Gabriel Boric

En la encuesta se analizó la percepción del actual gobierno. Sobre ello, un 29% de los consultados aprueba (+3 pts) y el 63% (-4 pts) desaprueba la gestión del presidente Gabriel Boric, cerrando el mes con un promedio de 28% de aprobación y 65% de desaprobación.

Los hitos considerados más positivos de este gobierno son la Ley de 40 horas (41%), la Ley Karin (32%), su actitud frente al fallecimiento del expresidente Piñera (20%), los Juegos Panamericanos (18%), la aprobación de leyes de seguridad (14%), el rechazo al quinto retiro de los fondos de pensiones (14%) y su posición frente a Venezuela (13%).

En tanto, los hitos considerados más negativos son su gestión en delincuencia (40%), el caso Monsalve (35%), el asesinato de los tres carabineros en Cañete (26%), el rechazo al quinto retiro de los fondos de pensiones (23%), los indultos (21%) y su gestión en crecimiento económico (16%).