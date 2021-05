Luego de una estrecha votación que se definió a altas hora de la noche del 16 de mayo, finalmente Emilia Ríos (RD) fue confirmada por parte del Servicio Electoral (Servel) como nueva alcaldesa de la comuna de Ñuñoa.

Ríos consiguió el 31,85% de los votos contra el 29,33% de los sufragios obtenidos por Guido Benavides (RN), quien se quedó en el segundo lugar de los comicios.

En ese sentido, la militante del Frente Amplio aseguró que su triunfo lo podría atribuir a que “después de 24 años de gestión de derecha, nos encontramos con una comuna que se siente muy abandonada por el municipio”.

“Quedó claro que no da lo mismo si gobierna la derecha o no. Eso, obviamente tuvo un impacto al nivel local”, comentó la ex concejala en entrevista con La Tercera.

Respecto al respaldo de los votantes, Ríos enfatizó en que “este proyecto logró encantar porque también apostamos a una construcción más amplia que el FA. Fue un proyecto muy enraizado en lo local, con independientes, con listas de concejales que no eran FA y eso le hizo sentido a la comunidad”.

Además, la alcaldesa electa se refirió a las fallidas primarias de la oposición, que culminó con Paula Narváez (PS) afuera de las mismas.

“Fue lamentable el espectáculo que se vio a nivel público y lo asemejo mucho a una tragedia griega. Más o menos sabíamos que ese iba a ser el desenlace o uno podía intuirlo. A nivel nacional hay muchas desconfianzas, pero nuestra apuesta acá, a nivel comunal, es justamente dar el ejemplo a partir de los hechos.”, manifestó.

Finalmente, la autoridad local afirmó que “la primaria es una oportunidad de seguir profundizando en un programa. Viene una segunda vuelta y el llamado es que luego que tengamos eso busquemos instancias de convergencia. Aún hay mucho espacio de acuerdo a nivel social en la oposición para un gobierno progresista”.