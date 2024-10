Elizalde se desmarca de Orellana tras sus dichos sobre “descontento” por manejo de la denuncia contra Monsalve

El titular de la Segpres fue enfático en señalar que "es el presidente (Boric) y particularmente la ministra Tohá las que tienen que evaluar la forma en la cual se tomaron las decisiones, pero en lo personal yo no me siento en absoluto pasado a llevar".

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, se desmarcó de las recientes declaraciones de la ministra Orellana, quien manifestó tener diferencias por la forma en que el Ejecutivo informó sobre la denuncia contra Manuel Monsalve.

Los hechos

Durante este fin de semana, la ministra abordó las críticas que han surgido a su primera vocería en el marco de la denuncia en contra del exsubsecretario del Interior.

El pasado jueve s, horas después de conocerse el hecho, Orellana hizo un punto de prensa en La Moneda donde evitó cuestionar directamente la situación de Monsalve tras renunciar al gobierno.

De hecho, trascendió que la secretaria de Estado estaría muy molesta con el presidente Gabriel Boric por la forma en que se abordó el caso. En ese sentido, en entrevista con Meganoticias manifestó: “Evidentemente, me habría gustado enterarme antes“.

Junto con ello, Orellana manifestó que no hubiera permitido que el exsubsecretario utilizara el palacio presidencial para defender su inocencia.

La respuesta de Elizalde

Bajo ese contexto es que este martes el ministro otorgó un punto de prensa en el que fue consultado si es que se pasó por sobre el comité político para plantear las definiciones que se tomaron en torno al Caso Monsalve.

“No”, fue la categórica respuesta del titular de la Segpres.

“Me parece que no es así, creo que finalmente es el presidente (Boric) y particularmente la ministra Tohá las que tienen que evaluar la forma en la cual se tomaron las decisiones, pero en lo personal yo no me siento en absoluto pasado a llevar“, añadió luego.

Además, indicó que las decisiones se tomaron en “un tiempo más que razonable”.

“Estamos hablando de un día y medio en donde se recibe la información respecto a estos hechos tan graves y obviamente se toma la decisión correspondiente”, aseveró.

Y añadió que en el caso “se ha actuado con completa transparencia. Quiero destacar la disposición que ha tenido el presidente Boric de contestar todas las preguntas de la prensa”.