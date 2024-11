El testimonio de la denunciante de Manuel Monsalve: “Desde ese día siento que me fui, que no he vuelto a vivir”

De esta manera, la denunciante de Manuel Monsalve por los presuntos delitos de violación, recordó lo que fue la jornada del domingo 22 de septiembre. Ese día y después de haber compartido en el restaurante Ají Seco Místico, en pleno centro de Santiago, Monsalve la habría llevado a su hotel en donde habría cometido el delito en contra de la mujer.

“El día domingo él envió un uber a mi domicilio, en el cual él iba dentro, vestido todo de negro, con gafas y un gorro. Esto aproximadamente a las 18.00 horas. Y ahí empezó la pesadilla para mí. Desde ese día siento que me fui, que no he vuelto a vivir, y nadie me ha dicho nada ni me ha ayudado en nada”.

De esta manera, la denunciante de Manuel Monsalve por los presuntos delitos de violación, recordó lo que fue la jornada del domingo 22 de septiembre. Ese día y después de haber compartido en el restaurante Ají Seco Místico, en pleno centro de Santiago, Monsalve la habría llevado a su hotel en donde habría cometido el delito en contra de la mujer.

“No recuerdo cómo salí del lugar. No recuerdo cómo llegué a su hotel, porque desperté en su hotel. No recuerdo absolutamente nada. Nunca en mi vida me había pasado algo así”, indicó a las policías y fiscales la denunciante, según consignó La Tercera.

En esa línea, sostuvo que “el primer recuerdo que tengo en la mañana es que todavía estaba oscuro y no sabía la hora. Yo me sentía mareada y con mucho dolor de cabeza. Estaba aún medio inconsciente y recordé en ese momento que había una reunión, que me tenía que levantar temprano, y escuché que él dijo que no, que se suspendió”.

“Posterior a eso, desperté consciente, no sé bien la hora. Mi celular estaba apagado porque no tenía batería, y me di cuenta que estaba sin ropa. Estaba solo con un chaleco que era sin mangas. Miré el lugar y nunca había visto ese lugar, no sabía reconocerlo. Nunca en mi vida lo había visto”, agregó la víctima.

Reencuentro en su cumpleaños

La denunciante explicó que estuvo con licencia unos días y que volvió el 2 de octubre a trabajar, el día de su cumpleaños. Y que Monsalve la habría citado a su oficina para dialogar.

“En esa llamada a su oficina me comentó que tiene una preocupación y una de esas preocupaciones es que no recuerda nada de lo que pasó en esa salida. Que él era el Subsecretario del Interior y se podía saber que él había tenido una caída, porque según él se cayó, porque tenía un moretón en el muslo y tenía también un apretón en el brazo y que él pensaba que probablemente había forcejeado con alguien, y yo supongo que fue conmigo de cuando intenté escaparme”, relató.

Y a continuación reveló un segundo diálogo con Monsalve: “La segunda vez que hablé con él sobre lo ocurrido, él me dijo que estaba preocupado, que sentía que se podía saber. Yo le dije que estaba destrozada, que lloraba todos los días, que sentía que probablemente tenía que salir de ahí, de ese lugar de trabajo”.

“Le comenté también que por qué no me fue a dejar a mi casa, por qué no llamó a alguien, por qué no arrendó otra habitación para mí, y que yo no consentí. Que si hubiese estado consciente yo jamás habría consentido a tener una relación sexual con él, a lo que él agachó la cabeza”, cerró.