El testimonio clave del taxista que llevó a Monsalve y a su denunciante: “La chica me pidió ayuda”

El sujeto fue interrogado por la PDI y la Fiscalía, entregando un testimonio clave de lo que ocurrió esa noche y en donde -según su testimonio- la víctima habría pedido ayuda.

“A la altura del número 22 de calle San Francisco dirección sur, me hizo parar una chica que se encontraba acompañada de un sujeto mucho mayor que ella”.

Así parte la declaración de F.A.P, taxista que fue el que trasladó al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve y a su denunciante por violación desde el restaurante Ají Seco Místico hacia el hotel Panamericano, donde residía la ahora exautoridad.

“La chica me pidió ayuda y me dijo que no se quería ir con el sujeto con el que estaba”, afirmó F.A.P., según reveló La Tercera.

El taxista relató que Monsalve dio la primera instrucción de ir a la casa de la joven, ubicada en el sector de Estación Mapocho. Y que habrían parado en Lord Cochrane para que ella pudiese vomitar.

“Haciéndome un poco el tonto para ver qué pasaba, porque me preocupaba un poco la chica y no sabía cómo ayudarla más”, afirmó. Y agregó: “En ningún momento vi un forcejeo entre ellos, ni de parte de la chica ni por parte del hombre”.

Tras pagar 35 mil pesos “por las molestias”, se dirigieron al hotel de Monsalve. Ahí habría ocurrido un segundo pedido de socorro que el taxista ignoró.

“En el trayecto también me lo pidió, dijo que no quería estar a solas con él”, cerró.