Este jueves el Partido Progresista (PRO) sufrió bajas luego que Marco Enríquez-Ominami decidiera inscribir su campaña presidencial, cosa que el Nuevo Pacto Social cuestionó, ya que por la colectividad va Yasna Provoste, luego de salir electa en la consulta ciudadana del sábado pasado.

El jueves el senador Alejandro Navarro anunció su renuncia al PRO y a él se le sumó Carolina Ceballos, la ahora ex presidenta regional del partido en el Biobío, junto con Marcelo Cárdenas, ex secretario general; el concejal Alex Ávila; y Jonatan Díaz, quien va de candidato al parlamento.

“Bueno lo que está ocurriendo en el PRO es el ejemplo público de lo que no debe ser un partido político, estos deben ser la expresión de un proyecto político colectivo no individual y el PRO obedece a las decisiones y a los intereses personales de una persona: Marco Enríquez-Ominami”, aseguró Manuel Monsalve, integrante de la Comisión Política del Partido Socialista, a Biobío .

El PPD Francisco Vidal aseveró que estas renuncias en el partido demuestran que no hay concordancia en las decisiones que se están tomando “y que afectan a la centroizquierda”.

“Ahora, toda esa gente quedó en el aire, eso es lo que yo creo que está afectando a ese partido con las renuncias. Lamentablemente la decisión de Marco Enríquez-Ominami rompe lo que era un privilegio de la centroizquierda, que para noviembre toda esta fuerza política social y cultural llevaba una sola candidata”, enfatizó Vidal.

Marco Enríquez-Ominami, a pesar de las criticas que ha tenido por parte de Nuevo Pacto Social, invitó a Yasna Provoste y a Gabriel Boric a crear un programa en común. El magallánico descartó la posibilidad, al menos en primera vuelta.

La Democracia Cristina señaló que no será parte de ello. El diputado Daniel Verdessi manifestó que “es imposible unir el programa de Gabriel Boric con el de Yasna Provoste porque el de Boric es impracticable, imposible de hacer, no hay cómo financiarlo, no tiene fundamentos. Incluso de Marco Enríquez-Ominami podría ser mejor”, enfatizó el DC.

El senador Alejandro Navarro no quiso referirse al tema, pero señaló que su apoyo va para la candidata de Unidad Constituyente, Yasna Provoste.