“¿Dónde están los derechos humanos de los que están esperando?”: Exministro Paris por irregularidades en listas de espera

El exministro de Salud durante el gobierno de Sebastián Piñera calificó la irregularidad detectada por Contraloría como "insólito" e hizo un llamado a que se investigue.

El exministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a las irregularidades dadas a conocer en los últimos días sobre atención a pacientes en listas de espera.

Esto, luego que Contraloría detectara que en cuatro hospitales regionales se dio prioridad a funcionarios o sus familiares por sobre las personas que esperaban por una atención médica.

Respecto a este hecho, Paris aseguró en conversación con 24 Horas que “creo que esto ya es insólito, esto tiene que ser investigado”.

Paris y las irregularidades en listas de espera

En esa línea, aseguró que “ahí el Colegio Médico tiene que actuar. Tiene que investigar esta situación y llevar a las personas que están actuando mal al tribunal de ética, porque no puede ser que ocurra. Imagínate la indignación de la gente“.

“¿Dónde están los derechos humanos? Digo yo, de las personas que están esperando y que quedaron postergadas. ¿Dónde está el Instituto Nacional de Derechos Humanos que no ha dicho nada al respecto?”, emplazó también el exsecretario de Estado.

Finalmente, recalcó que “con respecto a la lista de espera, además, las que más han sufrido son las mujeres. Los cánceres femeninos son los que están más atrasados. Yo no sé por qué no ha salido más eso en la prensa, y este es un gobierno feminista. Entonces yo creo que realmente, lo repito, la salud no ha sido una prioridad para este gobierno“.