Listas de espera: Contraloría detectó que en cuatro hospitales regionales se dio prioridad a funcionarios o familiares

El órgano contralor dio a conocer las auditorías realizadas a los hospitales regionales de Osorno (Región de Los Lagos), Angol (Región de La Araucanía), Talca (Región del Maule) y Ovalle (Región de Coquimbo). En todos ellos, se analizaron las prestaciones quirúrgicas entregadas a pacientes incorporados en la Lista de Espera No GES.

En ese sentido, se detectaron irregularidades en los cuatro recintos médicos, relacionadas con que familiares e incluso funcionarios fueron “intervenidos quirúrgicamente en tiempos de espera inferiores al promedio, en comparación con otros pacientes que aparecen en la lista de espera No GES”.

La situación en Osorno

En el caso de Osorno, por ejemplo, la Contraloría reveló que el subdirector médico del Hospital Base San José de Osorno operó a su hermana, quien estuvo solamente dos días en lista de espera. Esto, teniendo en cuenta que el promedio de espera para la patología es de 330 días.

Junto con ello, la paciente se realizó los exámenes preoperatorios en Rancagua, donde registra su domicilio.

Se instruyó un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas en torno a la situación.

Por otro lado, en el mismo recinto asistencial se realizaron intervenciones a funcionarios o a sus familiares “en plazos inferiores al promedio”. Ello se llevó a cabo sin las “razones fundadas que justificaran una resolución quirúrgica más rápida”.

Hospital de Ovalle

En este caso, se identificaron 16 casos donde se realizaron intervenciones quirúrgicas a funcionarios o familiares de estos “en la misma fecha en que, por causas propias del hospital, se suspendió la cirugía a otros pacientes”.

Además, al revisar los tiempos de espera para dichos casos, se dio cuenta que estaban por debajo del promedio general de la lista.

Se ordenó realizar un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

En el mismo recinto también se dieron otros hallazgos. Por ejemplo, de 340 cirugías que fueron suspendidas, 108 fueron canceladas por causas no atribuibles a los pacientes.

Por otro lado, 22 médicos que realizaron atenciones vinculadas a listas de espera No Ges, y que están inscritos en el registro de prestadores individuales de salud, no registran especialidad o subespecialidad para dichos efectos, ni tampoco una autorización temporal.

Hospital de Angol

La Contraloría también comprobó que entre enero y diciembre de 2023 se realizaron 3.324 cirugías en el Hospital Doctor Mauricio Heyermann Torres.

De dicho número, 359 fueron practicadas a parientes o funcionarios del Servicio de Salud de Angol y su red hospitalaria, “quienes tuvieron menor tiempo de espera para ingresar a pabellón que el promedio”.

En aquellos casos, también ocurrió que no había circunstancias que permitieran fundamentar bajo qué criterios se categorizaron y priorizaron los procedimientos quirúrgicos. Tampoco había respaldos que acreditaran dichas decisiones.

A lo anterior se suma que al analizar el registro de suspensiones de cirugía, se constató que de 153 intervenciones, 130 fueron canceladas por causas no atribuibles a pacientes, como la falta de insumos, instrumental incompleto no disponible, equipamiento no operativo, entre otros.

La Contraloría Regional instruyó al recinto hospitalario que realice un “procedimiento disciplinario” para establecer eventuales responsabilidades administrativas.

Hospital de Talca

En el caso del Hospital de Talca, se dio a conocer que 121 funcionarios o sus familiares directos se sometieron a cirugías “con tiempos de espera inferiores al promedio por especialidad que registra ese recinto, en comparación con otros pacientes que aparecen en la lista”.

De acuerdo a la Contraloría, también se detectaron algunas “inconsistencias” en el registro de la lista de espera. Por ejemplo, se dio cuenta que “los RUN de 93 pacientes egresados del listado –que según el hospital corresponderían a migrantes, NN y neonatos- no coinciden con los registros del Servicio de Registro Civil e Identificación, detectándose que 90 de esos RUN no existen; 2 se encuentran incorrectos; y otro obedece a una persona distinta a la atendida”.

En este caso también se ordenó un sumario administrativo.