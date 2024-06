Discusión sobre aborto legal: Vallejo recuerda a quienes se opusieron a ley de Divorcio y luego se separaron

La vocera de gobierno sostuvo que no hay que quedarse en el debate de temas que son de "fácil resolución", sino que "tenemos que atrevernos a discutir temas que son difíciles".

En su habitual vocería desde el palacio de La Moneda, la ministra Camila Vallejo se refirió al que fue quizás uno de los puntos más polémicos de la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric el sábado recién pasado, y es que el mandatario anunció que se presentará un proyecto al Congreso para la discusión del aborto legal.

En concreto, la secretaria de Estado sostuvo que desde el gobierno no ven razones para que se quiera bloquear el debate respecto a este tema, sumado a que “no se puede censurar o vetar un debate que además ha sido parte de la discusión democrática de nuestro país”.

Por eso mismo, recordó proyectos del Ejecutivo que fueron enviados al Legislativo y que, previamente, han sido criticados y rechazados por la oposición, como la ley de 40 Horas, el royalty minero o el salario mínimo.

“En su momento la Ley de Divorcio, que también tenía un rechazo y oposición muy dura. Sin embargo, los mismos sectores que rechazaban y criticaban tan vehementemente la Ley de Divorcio, muchos de ellos ocuparon la legislación y terminaron divorciándose”, comentó.

Y añadió: “Tenemos que atrevernos a discutir temas que son difíciles y no solamente hablar de los temas que son de fácil resolución, y además porque nunca ha sido fácil discutir sobre los cambios que requiere nuestro país (…). Creemos que los gobiernos están para empujar debates, discusiones que le permitan a la sociedad avanzar y no descartarlos por difíciles que sean”.

En esa misma línea, sostuvo que temas como el derecho a divorcio, el aborto en tres causales y la eutanasia siempre han sido “controvertidos”, y que ahora no es novedad que también lo sean. Sin embargo, fue enfática en señalar que no se puede “criticar ni recriminar” al mandatario por hacer cumplir su programa de gobierno.

“Es parte no solamente de su derecho sino que también de su propio deber y él lo ha asumido de esa manera (…). El mensaje que ha dado al país (es que) no solo que se gobierna hasta el último día, sino que efectivamente, aunque sean los temas difíciles, no por eso vamos a dejar de discutirlo y es parte de lo que significa ser gobierno y es parte de lo que para él significa liderar un gobierno y debates país”, cerró.