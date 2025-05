Geofísico advierte sobre peligro del tsunami: “No es una marejada, es un tsunami con alta energía… capaz de causar muertes”

En conversación con CNN Chile, el geofísico Matías Troncoso advirtió que el fenómeno registrado tras el terremoto en el sur del país no corresponde a una simple marejada, sino a un tsunami con alta energía, capaz de generar consecuencias fatales incluso con olas de baja altura.

Desde Puerto Williams, el geofísico Matías Troncoso, del Centro Subantártico Cabo de Hornos, respaldó el estado de precaución declarado por Senapred tras el terremoto de magnitud 7,5 registrado al sur del país.

Según explicó en conversación con CNN Chile, aunque las olas proyectadas podrían tener una altura moderada —entre 30 y 90 centímetros—, su energía es suficientemente alta como para representar un peligro real para las personas.

“Esto no es una marejada. Puede que la amplitud de la ola no sea grande, pero la energía que transmite es altísima. Se desplazaron aproximadamente cuatro kilómetros de columna de agua. Hay que tenerle respeto: no es una simple marejada”, enfatizó Troncoso, recalcando que en eventos anteriores, como el tsunami de 2010 en Chile, olas de baja altura llegaron hasta Alaska y Japón, donde incluso se registraron víctimas fatales.

“En el tsunami del 2010 de Chile, la ola llegó hasta Alaska, en el otro lado del planeta, con una altitud de 10 o 30 centímetros y hubo accidentes, hubo gente fallecida, creo que incluso en Japón por esto, hay que tenerle respeto, no es una simple marejada”, recalcó.

El geofísico detalló que Puerto Williams está relativamente protegido por su ubicación dentro de un sistema de fiordos, lo que reduce la exposición directa al impacto de las olas. Sin embargo, advirtió que la energía de un tsunami puede propagarse a través de estos laberintos geográficos con gran fuerza.

“La ola va a llegar, aunque más tarde. Aun así, estamos dentro de un canal, por lo tanto, no se debe bajar la guardia”, explicó.

Finalmente, Troncoso destacó que no se trata de un fenómeno meteorológico, como una marejada, sino de un evento sísmico con implicancias mucho mayores.

“Una marejada depende del viento y de las corrientes. Esto es completamente distinto. Estamos frente a un tsunami, y eso debe ser tratado con la máxima seriedad”, sentenció.