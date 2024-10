“Discriminan la cuna, discriminan la clase”: Diputado Alinco arremete contra la ministra Orellana tras sus dichos

El diputado René Alinco (Ind–PPD) abordó la frase de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en relación con la denuncia presentada contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En una entrevista televisiva, Orellana fue consultada sobre por qué el Gobierno tardó días en adoptar medidas contra Monsalve.

Ante esto, aseguró que “no estamos hablando de un portero de un servicio público, estamos hablando de nada más ni nada menos de quien está a cargo de la seguridad del país“.

Respecto a estos dichos, a través de su cuenta de X -antes conocida como Twitter– Alinco aseguró que “hoy en un canal de televisión vi una entrevista de la ministra de la Mujer, la señora Antonia Orellana“.

“Y le preguntaba el periodista sobre la situación del exsubsecretario Monsalve, y ella planteó lo siguiente. Dijo que estaban hablando de un ministro, no estaban hablando de un portero. Y la verdad es que esas palabras que dijo la ministra de la Mujer me llegaron al alma“, aseguró el parlamentario.

A continuación, aseguró que esto “demuestra claramente lo que piensan algunos ministros del gobierno de Gabriel Boric. Discriminan la cuna, discriminan la clase. O sea, cuidado de lo que entendí, si se es ministro o si se es subsecretario, tiene algunos privilegios ante la justicia chilena“.

“Creo que no puede ser, porque en Chile todos somos iguales. El obrero, el pescador, el campesino como también un ministro de Estado. Y tenemos que regirnos por la Ley y la Constitución“, sentenció.

