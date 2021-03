Una serie de reacciones son las que se han generado durante este domingo luego de que el delegado presidencial para la macrozona sur, Cristián Barra, asegurara que “falta voluntad de las Fuerzas Armadas” para actuar en la zona.

Sobre el rol que estas han tenido ante la crisis, afirmó que “tiene que haber un afán de colaborar, y esa colaboración la he visto siempre más bien entorpecida que favorecida“.

Además, consultado sobre si no quieren actuar, indicó que “siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefe de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”.

Una vez conocidos los dichos, el diputado Gabriel Silber (DC) expresó que “claramente Cristián Barra con sus declaraciones se pone en la cornisa de la legalidad, nosotros tenemos aprobado un estado de excepción constitucional que le da facultades a las FF.AA. para actuar en todo el país, pero por razones estrictamente sanitarias y de pandemia”.

“No existe una autorización respecto de la militarización de La Araucanía y, en consecuencia, hacen bien las FF.AA. en ponerle ellas mismas un rayado de cancha respecto de sus facultades. Vamos a acudir a la Contraloría para hacer una denuncia respecto de estas falsas atribuciones que se quiere atribuir con clara falta a la Constitución y la ley”, agregó.

En la misma línea, su par Jaime Mulet (FRVS) señaló tras los dichos que “uno puede pensar que el poder civil, este delegado empoderado por el Presidente de la República, le está pidiendo a las FF.AA. cosas que no les corresponde hacer, de manera que es algo que creo que debe investigarse inmediata y profundamente en un conflicto complejo y de orden político a mi parecer”.

En la misma lineas, el PS Leonardo Soto expresó que “el problema de fondo de La Araucanía es que el gobierno, Cristián Barra, están actuando completamente al margen de la ley y la Constitución. Ellos no tienen facultades para darle órdenes directas a las Fuerzas Armadas en relación a materias distintas que no sean el COVID-19 o la pandemia”.

“Yo espero que el gobierno se coloque dentro de nuestra institucionalidad y no fuera como está haciendo ahora“, añadió.

Por su parte,a través de su cuenta de Twitter, la diputada comunista Karol Cariola tildó el hecho como “gravísimo”, mientras que sus pares amplistas Giorgio Jackson (RD) y Gabriel Boric (CS) pidieron la salida de Barra.

