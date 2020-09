El diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, criticó la decisión del Frente Amplio, conglomerado al que pertenece su partido, de no ir a primarias municipales y de Gore con la ex Nueva Mayoría.

El parlamentario respondió a una publicación en Twitter de su colega y compañera de colectividad, Catalina Pérez, asegurando que “como Diputado del Frente Amplio no comparto esta declaración”.

“Lo que se juega en los próximos meses no es la identidad de nuestros partidos, es el futuro de Chile. La gente nos demanda unidad, que se construye con participación ciudadana, no con negociaciones a puertas cerradas”, apuntó.

