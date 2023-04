Ante el eventual arribo de Paulina Vodanovic al Congreso Nacional, el diputado del Partido Socialista (PS) Jaime Naranjo acusó que, en su momento, la gestión de Álvaro Elizalde como senador y a la vez presidente de la colectividad “no fue buena”.

La timonel suena como la persona que ocuparía el escaño que Elizalde dejó disponible en la Cámara Alta, luego de que fue designado como ministro de la Secretaría General de Presidencia (Segpres) por parte del presidente Gabriel Boric.

Sin embargo, esta doble función que tendría Vodanovic no es compartida por Naranjo, quien recordó el trabajo que tuvo el ahora ministro de la Segpres cuando fue parlamentario y presidente del PS.

“Quiero señalar con mucha claridad y como una advertencia a mi partido: la experiencia del ex senador Elizalde como senador y a la vez ser presidente del partido no fue buena”, afirmó.

“La experiencia indica que no se puede volver a repetir”

De hecho, comentó que “las tareas partidarias consumen mucho tiempo y la sensación que quedó en el Maule es de que hubo una ausencia generalizada por parte del senador Elizalde, y una sensación de frustración y amargura en los electores. Entonces, el Partido Socialista no puede cometer el mismo error”.

En ese sentido, el diputado dijo que sí se puede ser senador, “pero ser senador y presidente del Partido Socialista al mismo tiempo creo que es una dificultad que creo la experiencia indica que no se puede volver a repetir”.

“De tal manera, creo que es una consideración que el Partido Socialista debe tener en cuenta, ya que, reitero, la experiencia del ex senador Elizalde -que es una persona de muchas cualidades-, pero lamentablemente las tareas partidarias absorbieron su tiempo e hicieron que él no pudiera estar todo el tiempo presente en la Región del Maule y creo que esa situación no se puede volver a repetir”, sentenció.