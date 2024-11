Diputada Serrano (PC) evalúa recurrir al TC por idea de prohibir gratuidad a estudiantes sancionados por Aula Segura

La parlamentaria del PC, Daniela Serrano, comentó en CNN Chile que están evaluando la posibilidad de recurrir al TC tras la indicación presentada por la bancada de la UDI y mantenida en el Senado, que prohíbe la gratuidad a estudiantes sancionados bajo la Ley Aula Segura.

Este lunes, la diputada del Partido Comunista (PC), Daniela Serrano, anunció que están evaluando recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por una indicación presentada por la oposición que prohíbe la gratuidad a estudiantes sancionados bajo la Ley Aula Segura.

El viernes 22 de noviembre, el Senado aprobó la partida en materia de educación dentro de la Ley de Presupuesto 2025, acordando una fórmula para eliminar la “tómbola” del Sistema de Admisión Escolar (SAE) y la creación de un nuevo modelo.

Además, la Cámara Alta ratificó la norma que impide a los alumnos acceder a la gratuidad en su primer año universitario por estar involucrados en hechos de violencia.

Cabe recordar que esta iniciativa fue presentada por la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI): “Los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años de educación media, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, no tendrán derecho al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso”.

En ese contexto, la parlamentaria comentó en CNN Chile: “Es importante destacar que no se puede seguir perdurando en una lógica en la Ley de Presupuesto de detener leyes que son permanentes, y lo dijimos desde el principio con intentar frenar la implementación del SAE, con intentar modificar de una manera de contrabando la ley que otorga gratuidad en el acceso a la educación superior. Por tanto, como no existió una modificación en el Senado, nosotros no descartamos, aparte de la reserva de constitucionalidad que hicimos en sala, poder ir al Tribunal Constitucional”.

Entre las razones, Serrano argumentó que esto “vulnera” el derecho de los estudiantes a acceder a una educación superior, “estableciendo una doble sanción”, y reiteró: “Creemos que la manera en que se tramitó el presupuesto y de frenar leyes que son permanentes es claramente inconstitucional”.