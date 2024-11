Diputada Schneider cuestiona contratación de un abogado en el Gobierno: Fue denunciado por presunto acoso sexual

“Creo que es un error de la Secretaría General de la Presidencia”, afirmó la diputada Emilia Schneider respecto a la contratación del abogado Carlos Carmona en el ministerio.

La militante del Frente Amplio señaló, a través de su cuenta de X, que no comparte esta decisión, aunque sea a honorarios.

“Me parece que el caso que él protagonizó fue muy grave, marcó un hito en contra de la violencia de género para el país, porque fue muy mediático y además nos hizo iniciar movilizaciones estudiantiles para exigir una educación no sexista”, argumentó.

