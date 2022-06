Este miércoles comenzó la discusión del proyecto de ley que busca proteger la identidad y expresión de género de las y los estudiantes, legislación inspirada en el suicidio de José Matías, quien sufrió acoso y bullying por ser trans.

En la instancia, la diputada Mónica Arce (independiente) manifestó: “Yo soy trans. Sí, soy trans desde que uno de mis hijes decidió transitar en este maravilloso camino y me convirtió en madre trans, una orgullosa madre trans”.

“Por lo mismo, me siento parte de las comunidades diversogenéricas y que nadie me quite ese derecho de ser, sentir y pertenecer, porque gracias a mi hije, yo soy trans, pero existen ocasiones en que esta fantástica experiencia de flores y arcoíris se tiñe de tintes lúgubres”, manifestó.

Lee también: “Es importante mantener la pureza del castellano”: Figueroa cree que el lenguaje inclusivo “destruye la gramática”

Asimismo, añadió: “Quiero confesarles lo que es vivir con el miedo constante y el terror de que algún día personas falta de absoluta humanidad puedan hacerle daño a mi hije sólo por ser diferente, o con el miedo de que mi hije se haga daño a sí misme por no poder soportar las humillaciones, la frustración y la carga que significa ser trans en este medio social”.

“Para una madre, la muerte de un hije es un precio muy alto. Quiero visibilizar que la discriminación no tan sólo está instaurada en las escuelas y calles; la discriminación se ha tomado espacios como esta sala“, aseveró la parlamentaria, haciendo referencia a la Cámara de Diputadas y Diputados.

Lee también: Niñas Valientes: “Lo que no se nombra no existe y hoy sí existen niñes que no se identifican con los géneros tradicionales”

En la misma línea, Arce detalló: “Es discriminatorio cuando nos encontramos en la difusión eterna de que no se puede hablar en lenguaje inclusivo porque no está incluido por la RAE, por no poder llamar presidenta a una mujer que está haciendo sus labores de presidenta o que las mujeres sólo pueden menstruar porque en algunos corazones no cabe la posibilidad de cambiar el sexo de nacimiento”.

“¿Qué ejemplo de tolerancia le estamos mostrando a la sociedad? ¿Cómo legislaremos para que se acabe la violencia en los colegios si somos nosotros mismos los que nos violentamos? ¿En qué referente nos estamos convirtiendo? (aprobando la ley) podemos ofrendar un acto de justicia para José Matías y todos los José Matías que no están con nosotros”, sentenció la diputada.