Cariola acusa a Pardow por alzas de luz: “Le pedí cuál era el porcentaje y esa información nunca estuvo a disposición”

Las cuentas de la luz subirán desde el 1 de julio tras el descongelamiento de la tarifa eléctrica. La presidenta de la Cámara acusó que el ministro de Energía no entregó información precisa sobre los incrementos durante la tramitación del proyecto. “Había varias organizaciones que advertían estos datos, y por eso que nosotros nos adelantamos y dijimos que había que tomar medidas previas”, afirmó.

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, acusó que el ministro de Energía, Diego Pardow, no entregó información precisa sobre el alza en las cuentas de la luz durante la tramitación del proyecto que descongela las tarifas eléctricas a partir del 1 julio.

La acción ha provocado debate en la opinión pública y parlamentarios de distintos sectores le han solicitado al Gobierno el reforzamiento de subsidios para las personas de menores recursos.

Esta medida se debe a la alta acumulación que dejó el congelamiento de las tarifas, las cuales no habían sido modificadas desde el estallido social, es decir, hace casi cinco años. Por esto, la iniciativa contempla un incremento progresivo que se extenderá por tramos hasta 2035.

¿Qué dijo Cariola?

Este miércoles, en entrevista con Radio Pauta, la parlamentaria oficialista comentó que en la tramitación del proyecto, le pidió al ministro Pardow “poder informar abiertamente cuál era el porcentaje de alza que se proyectaba, y la verdad, es que esa información nunca estuvo a disposición de manera precisa en el debate”.

En ese sentido, Cariola dijo no saber si el secretario de Estado no tenía proyectado tan claramente, “si había datos que todavía no tenían en ese momento. No quiero elucubrar mala fe”.

“A mí consta que hubo varios oficios solicitando información al respecto y esos elementos quizás no fueron tan completos”, agregó.

La diputada también sostuvo que durante el proyecto de tramitación, “había varias organizaciones que advertían estos datos, y por eso que nosotros nos adelantamos y dijimos que había que tomar medidas previas”. Pero, “otra de las cosas que pusimos sobre la mesa era que con el alza que se proyectaba, era que el subsidio iba a tener una cobertura del 9,5%. Hoy se recalculó y tiene una cobertura del 15%. Está claro el diagnóstico, las familias chilenas van a vivir las consecuencias del alza de las cuentas de la luz”, añadió.

“No descarto ninguna propuesta, en este momento tenemos que buscar todos los caminos posibles”, continuó.

Finalmente, la diputada Cariola reiteró la importante necesidad de encontrar una solución al problema. “Yo no estoy de acuerdo con aquellas voces que se han levantado diciendo que aumentemos la cobertura del subsidio. Todavía estamos a tiempo para ir caminando, porque las alzas son aumento, e imagínense lo que eso significa para la economía de una familia. El llamado no es a cerrarnos a una propuesta”, sentenció.