La directiva del Partido Demócratas emitió una declaración pública en respuesta a los comentarios del presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, dirigidos a la senadora Ximena Rincón durante la votación de la idea de legislar la reforma previsional.

En su intervención, Ibáñez instó a Demócratas a no dejarse influenciar por Rincón, señalando que esta fue exdirectora de AFP Provida y alegando conflictos de interés por parte de la parlamentaria.

Estos comentarios fueron considerados graves por la directiva, quienes le pidieron al Gobierno disculpas públicas, argumentando el tono de las declaraciones del diputado.

“Rechazamos los graves dichos del presidente del partido Convergencia Social, pues atentan contra la dignidad de quien encabeza otra fuerza política, que es mujer y que tiene una larga trayectoria en el mundo público y privado. No entendemos que Diego Ibáñez esté autorizado por el oficialismo para romper la buena fe y el respeto con que se deben llevar las relaciones políticas”, sostuvo el conglomerado.

En la declaración, Demócratas expresó su sorpresa ante las acusaciones de Ibáñez y destacó la autonomía de sus diputados en la decisión de votar a favor de la reforma previsional. Subrayaron que Rincón no había adelantado su posición y que los diputados habían anunciado públicamente sus votos a favor de manera responsable y dialogada.

La directiva respaldó la decisión de congelar relaciones con el Gobierno y las negociaciones de la reforma previsional hasta recibir disculpas públicas tanto del Gobierno como del diputado Ibáñez.

Consideraron imperativo que “el oficialismo actúe con un mínimo de información, inteligencia y buena fe”.

“Además, la senadora Rincón expresó públicamente que la decisión de los diputados sería autónoma y que ella misma aún no ha adelantado su propia posición. Entonces, no sabemos qué clase estrategia poco creativa o derechamente, con falta de información inexcusable, hizo que el presidente de CS acusase a Demócratas de no respaldar la idea de legislar”, añadieron.

En esa línea, indicaron que “así no se construye ni pavimentan los acuerdos ni se fomenta el buen clima en Chile. Usted (el presidente) es responsable del destino de la nación, pero también de las formas políticas que decidan, definan y expresen su círculo cercano. Especialmente su partido”.

La directiva del partido también cuestionó el clima tóxico y agresivo contra su partido, señalando que un Gobierno que se autodenomina “feminista” debería pronunciarse cuando se insulta públicamente a una mujer con una trayectoria reconocida e intachable.

El conglomerado también destacó los dichos de los diputados Bianchi y Naranjo, dirigidos contra la senadora Rincón, y acusó un “clima tóxico y decididamente agresivo contra Demócratas”.

“Nada autoriza al oficialismo a que siga polarizando y tensionando a un país“, concluyeron.