Tensión en la Sala ocasionó el diputado de Convergencia Social (CS) Diego Ibáñez durante la votación del proyecto de reforma previsional, tras criticar a la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón.

¿Qué pasó?

Al iniciar su intervención, el oficialista le hizo un llamado a los parlamentarios del partido de centro: “No se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de AFP Provida, porque ustedes aquí no tienen conflicto de interés y el Gobierno sí acogió su propuesta de 3 y 3 completita. Ustedes la pidieron y el Gobierno la timbró. Entonces, ¿por qué rechazar? Que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada”.

Las palabras del diputado hacen alusión a las dudas que se habían presentado desde la colectividad durante la última semana respecto a apoyar el proyecto. Sin embargo, la diputada Joanna Pérez había anunciado minutos antes que su partido sí votará en general de la reforma.

Las palabras del parlamentario causaron molestia en algunos sectores políticos, por lo que el presidente de la corporación, Ricardo Cifuentes (DC), suspendió la sesión por cinco minutos.

Al retomar el proceso de votación, Diego Ibáñez continuó con su intervención y apuntó contra el diputado Diego Schalper (RN) y el senador Javier Macaya (UDI). Esto molestó a fuerzas de Chile Vamos.

Respuesta a Ibáñez

Durante su intervención, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) respondió las declaraciones de Ibáñez y reiteró que Demócratas apoyará la idea de legislar la reforma previsional: “Nosotros creemos aquí que tanto los pensionados que yo represento (…) también están esperando una señal y no se la vamos a negar, ni siquiera por los exabruptos de algunos parlamentarios desubicados o personas de otros partidos políticos. Yo exijo respeto para el diálogo fraterno y fecundo.

“Pero también desde hoy, ministros y presidente de la República, nosotros, hasta que no se retracten, congelamos la relación con el Gobierno y vamos a apoyar la idea de legislar porque estamos por sobre las pequeñeces“, sentenció.