Tras dichos de Carmona sobre Venezuela: UDI insta a ministros comunistas a renunciar a sus cargos

Los parlamentarios advirtieron que la postura del timonel del PC contraviene lo señalado por el presidente Boric "como máxima autoridad de nuestro país y también como jefe de coalición".

Miembros de la bancada de la UDI instaron al Gobierno a ministros y subsecretarios que militan en el Partido Comunista a que renuncien a sus cargos, tras las recientes declaraciones del timonel del PC, Lautaro Carmona, quien, en contra de lo expresado por el presidente Gabriel Boric, manifestó que Venezuela “no es una dictadura”.

Y es que el jueves recién pasado, el mandatario se refirió a la situación en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo ratificara el triunfo de Nicolás Maduro. “No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra”, afirmó.

Tras ello, todas las miradas apuntaron al PC, que en ocasiones anteriores ha manifestado su respaldo al régimen de Maduro y también a los ministros y subsecretarios que militan en la tienda oficialista.

De ese modo, este domingo Gustavo Benavente, Cristián Labbé y Cristhian Moreira hicieron un llamado a “los ministros de Educación, Nicolás Cataldo; de Trabajo, Jeannette Jara, y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, además del subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, al igual que el resto de las autoridades que son del PC” a que expresen su “posición contraria” frente a las declaraciones de Carmona.

Según advirtieron, si los ministros y autoridades PC no se distancian de los dichos de Carmona “no tendrán otra alternativa que presentar su renuncia a la brevedad posible”, ya que la postura del timonel comunista contraviene lo señalado por Boric “como máxima autoridad de nuestro país y también como jefe de coalición”.

La presencia del Partido Comunista en el Gobierno “se ha vuelto absolutamente insostenible, al igual que la de sus ministros y subsecretarios. Por lo mismo, todas las autoridades que sean militantes comunistas tiene la obligación de manifestar, lo antes posible, su posición contraria a las nefastas declaraciones que emitió Lautaro Carmona”, cerraron.

¿Qué han dicho los ministros del PC?

Uno de los ministros interpelados por la UDI ya ha manifestado su posición en torno al conflicto. El jueves pasado, el titular de Educación, Nicolás Cataldo, manifestó en CNN Chile que es el presidente Gabriel Boric y en canciller Alberto Van Klaveren quienes llevan adelante la política exterior del país.

“El tema para mí es sencillo, yo lo he dicho desde el principio”, subrayó.

Además, en torno a los dichos sobre que Venezuela es una dictadura, Cataldo afirmó: “A mí no me queda otro espacio distinto que coincidir con eso, y si tuviese diferencias irreconciliables con ella, no podría ser parte de este Gobierno (…) Estoy en la línea de nuestro presidente, por supuesto”.