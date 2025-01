“Detrás del crimen de Ronald Ojeda está el gobierno venezolano”: Fiscal Barros se refiere a sospechosos del crimen

El persecutor recalcó que los asesinos no solicitaron un rescate, lo que apunta a que el hecho fue una operación de sicariato contra el exteniente del ejército de Venezuela.

El fiscal regional metropolitano sur y también jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, abordó la situación de la delincuencia en el país.

En conversación con Radio ADN, Barros fue consultado sobre el avance del Tren de Aragua en Chile. Al respecto, aseguró que “aunque ha sufrido algunos cambios —con varios miembros detenidos, otros en prisión, y algunos que han salido del país—, su presencia sigue siendo significativa”.

“En la actualidad, podemos afirmar que el Tren de Aragua sigue operando en Chile. Alrededor de un 14% de los detenidos que tenemos o de las causas que estamos investigando están relacionados con esta organización criminal“, añadió.

Caso Ronald Ojeda: Fiscal apunta a gobierno de Venezuela

Respecto al caso de Ronald Ojeda, quien murió en Chile tras ser secuestrado en extrañas circunstancias, sostuvo que “este crimen tenía un móvil político, y que no se trató de un caso de extorsión ni de un pedido de dinero a cambio de la liberación de la víctima por parte del Tren de Aragua“.

“Yo sigo sosteniendo que el crimen de Ronald Ojeda es un delito político. El perfil de la víctima, un ex teniente del ejército venezolano y un activista en contra del gobierno de Venezuela, es claramente político. No hubo ninguna solicitud de rescate, que es lo típico de los secuestros cometidos por grupos como el Tren de Aragua, que buscan obtener dinero a través de sus actividades criminales. En este caso, no hubo esa motivación. Lo que ocurrió con Ronald fue un sicariato, pero también una contratación del Tren de Aragua para secuestrarlo y asesinarlo”, detalló.

En relación a quiénes serían los responsables del hecho, Barros apuntó a que “lo que podemos sostener con base en la investigación es que detrás del crimen de Ronald Ojeda está el gobierno venezolano“.

“Ronald no solo era un ex teniente del ejército venezolano, sino que también fue un activista político que se opuso al régimen actual. Participó en un intento de golpe de Estado y, después de eso, vino a Chile, donde continuó su lucha política contra el gobierno venezolano”, acotó.