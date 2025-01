Desde Claudia di Girolamo hasta Vicente Sabatini: Los testimonios clave en la causa contra Cristián Campos

Ad portas del sobreseimiento de la causa, se dieron a conocer las declaraciones del propio Campos, de su pareja y de la familia de Raffaella di Girolamo.

En marzo de 2024 se dio a conocer una denuncia de abuso sexual de Raffaella di Girolamo contra la expareja de su madre, el actor Cristián Campos.

Tras 10 meses de ese hecho, durante las últimos días se dio a conocer que concluyó la investigación liderada por el juez Edgardo Gutiérrez del 34° Juzgado del Crimen.

Dado que el actor no fue procesado, se espera que durante los próximos días se decrete su sobreseimiento.

En este contexto, La Tercera dio a conocer parte de los relatos de testigos que se recopilaron durante la investigación.

Cristián Campos: Los relatos de los testigos de la causa

El propio Campos declaró que “debo señalar categóricamente que jamás toqué el cuerpo de Raffaella, nunca le hice las barbaridades que dice ella, siempre la traté como mi propia hija, aunque no era fácil (…) Es una querella infundada, cuyos hechos son el resultado de la fabricación y manipulación por parte de ella misma, su redactor y complementada por su madre”.

“Yo la consideraba una hija y ella recurría a mí (…) Siempre mantuve contacto con Raffaella; primero, porque me sentía en la obligación de hacerlo. Pero también porque ella me buscaba, se aparecía o me pedía ayuda”, declaró también él.

Por otra parte, la madre de la denunciante y su expareja, Claudia di Girolamo, señaló que “no fue fácil” para Campos aceptarla con una hija.

“Siempre sentí que tenía celos y resistencia a incorporar a mi hija, le costaba ir como familia donde sus hermanos, pienso que él nunca se sintió realmente cómodo y ahora tengo la sensación de que Cristián siempre odió a la Raffaella“, añadió.

En esa misma línea, relató como se enteró de los abusos que denunció su hija durante una Navidad: “Me dijo que tenía que conversar conmigo, yo sentí que se me helaba la sangre. Me entregó una carta, yo la leí y al terminar le pregunté ‘¿fue Cristián?’ y ella me respondió que sí“.

Quien declaró también fue la esposa de Campos, la actriz María José Prieto, quien relató una situación en 2014, cuando murió la mamá de Campos, y puntualizó que Raffaella llegó “llorando muy vehementemente, tirándose a los brazos de Cristián, lo besaba, lloraba y lo abrazaba descontrolada, una y otra vez”.

“Yo que había vivido abuso desde los siete años, jamás habría ido en búsqueda del abusador. Yo a mi padrastro no lo quería ver ni en pintura“, acotó Prieto.

La actriz señaló que la denunciante “me copiaba todo lo que hacía. Tomaba un curso y ella también hacía el mismo; usaba un estilo de vestir muy similar al mío; me cortaba el pelo y ella también aparecía con el mismo corte. Cuando se resuelve el tema legal de mi padrastro y logramos llevarlo a juicio, aparece ella con el mismo discurso de haber sido abusada, entonces, tiene una conducta muy sicópata“.

También prestó declaración Vicente Sabatini, actual pareja de Claudia di Girolamo, quien también relató el episodio de Navidad.

“Ese mismo día 25 de diciembre con Claudia hablamos por teléfono y me contó que Raffaella le había entregado una carta, en la cual señalaba que había sido abusada (…) No me dio muchos detalles de la carta, pero sí me describió el estado emocional que tenía Raffaella mientras ella leía la carta, decía que ella estaba muy quebrada y tiritaba“, aseguró él.

Finalmente, relató que “la develación de lo que le ocurrió explica gran parte de su conducta, de su rabia, de su enojo, la rabia con su vida y con su madre. Esto le permite a uno entenderla. Cuando conocí a Raffaella ella llevaba tiempo consumiendo drogas, nunca supimos qué droga específicamente, claramente se veía una niñita fracturada emocionalmente. Los cambios de humor, arrebatos, yo la vi sufrir mucho (…) Ahora en realidad me hacen sentido todos los comportamientos que Raffaella ha tenido”.