El exministro Mario Desbordes reiteró que es el candidato tanto de Renovación Nacional (RN) como de Chile Vamos para competir por el municipio de Santiago en las elecciones de octubre.

¿Qué pasó?

En medio del proceso de negociaciones políticas, el senador y presidente del partido, Rodrigo Galilea, dijo ayer que en Renovación Nacional y Chile Vamos han hecho “un análisis muy profundo de qué candidaturas para alcalde son las que más les hacen sentido a los desafíos de esa comuna. Y hemos llegado a la conclusión de que Mario Desbordes es la persona para representar y para unir a nuestro sector, y no solamente a nuestro sector, a la inmensa mayoría de quienes viven en la comuna de Santiago para ser el próximo alcalde”.

De este modo, el timonel sostuvo que, como RN y Chile Vamos, esperan hacer una muy buena campaña “y volver a darle esperanza a esa comuna tan importante para el país”.

Por su parte, Desbordes también afirmó que la coalición lo nominó como candidato para competir por el municipio de la capital. “A partir de ahora, pongo a disposición de los vecinos de Santiago toda una vida dedicada a trabajar por la seguridad en contra de la delincuencia, y también por tantos otros temas que son urgentes de resolver en esta comuna que lo está pasando muy mal”, expresó.

Pese a las declaraciones de RN, los partidos de Chile Vamos aún no han ratificado a Mario Desbordes como candidato.

En el contexto general, el sector está inmerso en un complejo proceso para definir quién será su postulante para competir contra la actual jefa comunal Irací Hassler (PC), quien buscará la reelección como candidata única del oficialismo.

Desbordes: “Soy el candidato de Chile Vamos”

Este domingo, Mario Desbordes insistió, en entrevista con Mega, en que es el candidato de Chile Vamos. También, señaló que desde el Partido Republicano (PLR) le manifestaron que “están dispuestos” a conversar con él para brindarle su apoyo, así como él respaldó a José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial de 2021.

“Soy el candidato de Chile Vamos, eso no está en discusión, y espero lograr un acuerdo y un consenso mucho más amplio”, expresó. De hecho, la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, anunció que la colectividad respaldará al exministro.

Todo nuestro apoyo a Mario @desbordes en su candidatura a la alcaldía de Santiago.

La capital debe ser modelo de orden, seguridad y transparencia.

Mario sabe de trabajo, de seguridad, de dialogar y construir. Es la persona indicada 🤝🏻

Por eso #ApoyoTransversal@PDemocratasCL pic.twitter.com/XWdcq1e2Bz — Ximena Rincón (@ximerincon) April 20, 2024

Respecto al respaldo de la colectividad de Kast, Desbordes comentó: “Se me ha señalado desde Republicanos que están dispuestos a conversar conmigo. Yo no soy de Republicano“. Sin embargo, “Republicanos me dice, bueno, nos apoyaste en el momento que correspondía, nos mostraste cuando uno privilegia a Chile por sobre los intereses personales, y, por lo tanto, estaríamos dispuestos a apoyarte“.