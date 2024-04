La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, afirmó que la investigación en torno al homicidio de tres carabineros en Cañete el sábado pasado “ha avanzado bastante” y que se tiene “más claridad de cuáles fueron las motivaciones” del crimen.

Además, señaló a Radio Universo que la investigación es de carácter reservada, pero que esta ha avanzando y que hay más respuestas en torno a las líneas investigativas que están tomando más fuerza.

“Yo no puedo contar de qué se tratan esas líneas investigativas por lo que ya hemos dicho previamente, nosotros no queremos darle ninguna pista a los que se están escondiendo, a los autores, no queremos darles ninguna pista de cuál es el rastro que estamos siguiendo y por eso prefiero no revelarlo”, explicó.

Consultada por los avances en torno a la identificación de los autores del crimen y el móvil del ataque, Dresdner respondió que las preguntas principales de la investigación son “quiénes y por qué”, y que eso es “parte del avance esencial que se tiene que hacer”.

En torno a los levantamientos de información, destacó el reporte del Servicio Médico Legal y el trabajo de Labocar en la zona, así como las entrevistas a testigos y allanamientos.

La delegada también señaló que no se puede dar ninguna pista a quienes están persiguiendo, tras ser consultada por una pronta detención de los eventuales autores del asesinato de los funcionarios policiales. Sin embargo, comentó que las medidas que se han tomado “nos hablan de que vamos por el camino correcto”.