Defensa de Luis Hermosilla rompe el silencio y niega comisión de delitos: “Él dijo cosas, pero no las hizo”

El abogado Juan Pablo Hermosilla -hermano del investigado- aseguró que su defendido no cometió los presuntos delitos que comentó en los audios filtrados en la prensa.

Tras varios meses de silencio, la defensa del abogado Luis Hermosilla se refirió a la investigación que está realizando el Ministerio Público en el marco de la filtración de audios privados en los que se comentaba la comisión de delitos.

Luego de una segunda jornada de declaración ante la Fiscalía Oriente, el abogado Juan Pablo Hermosilla -hermano del investigado- señaló que “fue una declaración larga y esperamos haber entregado todos los antecedentes que solicitó el Ministerio Público. Nuestra meta es tratar de colaborar y que esto se esclaresca de la forma más profunda”.

¿Eventual formalización?

Consultado sobre una eventual formalización de su defendido, aseguró que “siempre el Ministerio Público tiene la facultad de pedir la formalización cuando lo estime pertinente y nosotros tendremos que reaccionar defendiendo nuestra tesis en ese momento”.

“Como lo señalamos desde el primer momento, aquí se han cometido errores graves, por los que se pidieron disculpas en su momento. Creo que no aparece, en mi opinion, ningún reproche que pueda significar o ameritar una prisión preventiva”, aseguró en relación con una eventual medida cautelar contra su cliente.

Finalmente, recalcó que “uno puede decir cosas, pero uno tiene que responder por lo que hace. Lo que él dijo está muy mal. La tesis de nuestra defensa es que él no hizo cosas. Pudo haber dicho, pero no hizo cosas. Uno no responde por las cosas que dice, jurídicamente, sino que por las cosas que hace, jurídicamente”.