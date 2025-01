Defensa de exdirector de la Corporación Cultural de Ñuñoa afirma que “no ha existido desvío ni mal uso de recursos”

El representante del exdirector de la institución cultural, se refirió a la querella por presunto fraude al fisco presentada por el alcalde Sebastián Sichel.

Héctor Anabalón Zurita, representante del exdirector de la Corporación Cultural de Ñuñoa (CCÑ), Francisco Valenzuela, se refirió a través de un comunicado a la querella interpuesta por el alcalde Sebastián Sichel por presunto fraude al fisco contra quienes resulten responsables de las irregularidades en la administración de la institución.

En primer lugar, el abogado expuso que la ejecución de este tipo de organización se rige por normas generales y no por los estatutos públicos de compras y rendición. Por tanto, indicó que “las actuaciones de las ex autoridades de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa no están vinculadas a los procedimientos internos propios de la corporación”.

En cuanto a la acción judicial presentada por la Municipalidad de Ñuñoa, planteó que “esta parte considera que los hechos señalados en la misma no configuran delito alguno, y mucho menos el delito específico señalado por el querellante”.

“Cualquier eventual inconsistencia administrativa detectada en los procesos de rendición corresponde únicamente a faltas administrativas, sin ánimo doloso. Estas deben ser corregidas por la nueva administración para que la corporación pueda cumplir con sus obligaciones pendientes”, consignó en el escrito.

Además, afirmó que la totalidad de los fondos administrados por la CCÑ “han sido utilizados exclusivamente para beneficiar a la comunidad de Ñuñoa. No ha existido desvío ni mal uso de recursos”.

Finalmente, esperan que la investigación a cargo del Ministerio Público esclarezca la inexistencia de los delitos denunciados. Asimismo, “reafirmamos nuestro compromiso de colaborar plenamente en los procesos de investigación a los que seamos convocados, aportando todos los antecedentes necesarios para aclarar los hechos”.