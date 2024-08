Defensa aclara que militar atacado en Colchane “no estaba sólo” y que se indaga por qué no estaba con municiones

La secretaria de Estado declaró en el Congreso que el efectivo del Ejército de Chile "no estaba solo, él se encontraba en la sala de radio de un puesto de observación fronteriza (POF), había otro que estaba en la sala de descanso y había un carabinero y otro personal de Ejército que estaba en el resguardo del paso ancestral".

La ministra de Defensa, Maya Fernández afirmó que el militar atacado en Colchane no se encontraba sólo y que, al momento del hecho, no portaba municiones.

La ministra explicó que “por radio se alerta que hay personas que están cerca del puesto de observación, en territorio nacional, no cruzando la frontera y, por tanto, él sale y ahí es donde ocurre el hecho. Se encuentran con mujeres y se acerca para identificarlas y es atacado por la espalda, pero en ese puesto de observación no se encuentra solo”.

“Tenemos reglas de uso de las fuerzas y, por tanto, obviamente las pudo haber aplicado. Existe un paso a paso cuando ocurre una agresión, desde presentarse, desde pedir que se detengan, desde pedir la identificación. Están las reglas vigentes”, agregó la ministra de Defensa.

“¿Y por qué tenía el fusil descargado? Creo que es parte de la investigación interna, intuyo y una posibilidad puede ser, pero es algo que se tiene que investigar, es que el producto que se encontraba en la sala de radio, saca el cargador, se lo coloca en el traje, hay que ver el uniforme que se ocupa en el terreno, se lo coloca por una medida de seguridad y al salir no lo colocó y, por tanto, se encontraba sin munición en ese momento. Pero no es que no cuente con munición. Ministra, este tipo de situaciones, ¿qué tipo de respuesta puede tener un militar que es agredido de esta forma?”, cerró.