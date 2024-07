“La cuenta saldría mucho más cara después”: Boric señala que decisión del alza de la luz debía tomarse ahora y no en el futuro

El mandatario recalcó que a veces "hay que tomar decisiones difíciles", recordando que si bien el aumento de las cuentas es algo tremendamente complejo, debía hacerse ahora.

El presidente Gabriel Boric abordó nuevamente el alza en las cuentas de la luz, recordando que si la decisión no se tomaba ahora, “la cuenta saldría mucho más cara después”.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes el mandatario llegó hasta la comuna de Maipú para anunciar, junto a otras autoridades, el inicio de las obras de entubamiento del canal Santa Marta. Desde allí, apeló a la importancia de que las autoridades locales sepan escuchar las necesidades de las vecinas y vecinos, y que la política “bien hecha es el arte de priorizar”.

“Priorizar significa también decir que no, porque cuando se dice a todo que sí les aseguro que les están mintiendo. Es mejor autoridades responsables que digan ‘esto se puede, esto no se puede, esto lo vamos a hacer más adelante, lo vamos a trabajar en conjunto’, pero no se puede hacer todo”, dijo.

Posteriormente recordó el tema del aumento de las cuentas de la luz y recalcó que a veces “hay que tomar decisiones difíciles”: “Yo sé que es algo muy complicado para las familias el alza de la luz, que es una cuestión tremendamente compleja, pero que si no se hiciera hoy día, la cuenta saldría mucho más cara después”.

En ese sentido, manifestó que desde el Ejecutivo toman las decisiones “pensando siempre en el bien común y en lo que es mejor para la sociedad”.