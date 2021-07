Tras las primarias presidenciales, y de cara a la primera vuelta de las elecciones para elegir al nuevo mandatario del país, el diputado oficialista Diego Schalper (RN) sostuvo que “es bueno que Chile Vamos haya tenido una primaria competitiva. Convocamos a 1.300.000 personas, que es un resultado súper potente. Siento que le volvió el alma al cuerpo a nuestro sector, hay un ambiente de que somos competitivos”.

En entrevista con La Tercera, el parlamentario especificó que “hay una evidente necesidad de reformular los partidos y un clamor por un cambio generacional que lo atribuyo no solamente a un cambio de rostros. Sino que es un cambio de cultura, de formas de hacer política, de tener que volver al territorio”.

Del mismo modo, Schalper realizó un análisis y autocrítica a los partidos que componen su sector político. “Los partidos de centroderecha están aburguesados y desactualizados del momento político actual”, manifestó.

En ese punto, el diputado oficialista indicó que “sus estructuras internas no responden a la realidad que hoy día Chile necesita. Hay desafíos en materia de transparencia, de flexibilidad, de captación de independientes”.

“Los partidos políticos, no solo de la centroderecha, sino que de todo el espectro político, están en una necesidad urgente de reconfiguración. El electorado de la centroderecha despertó y quiere participar, y los partidos no están siendo capaces de generar esos espacios. Y nosotros desde este RN 2.0 que queremos construir vamos a hacer cambios muy importantes”, planteó.

¿Renovación de Chile Vamos?

Respecto a la propuesta de cambiar el nombre al conglomerado Chile Vamos, planteada por el líder de RN, Francisco Chahuán, e incluso el candidato presidencial del bloque, Sebastián Sichel, Schalper aseguró que “algunos creen que estas son cuestiones que se arreglan con cambios cosméticos”.

“Los nombres deben responder a un cambio organizacional, de cultura, de estilo, a una centroderecha que no aparece rechazando y negándose a priori a todo, sino que es capaz de salir con propuestas alternativas. Si no es así, no hemos entendido la profundidad de lo que está en juego. Esto no solo pasa por un cambio de nombre”, aseveró.

Asimismo, declaró que “aquí el desafío es mucho más profundo. El desafío consiste en hacer de los partidos de la centroderecha espacios capaces de hacer propio lo que encarna Sebastián Sichel”.

Finalmente, consultado por un pacto con el Partido Republicano de José Antonio Kast, el diputado mencionó que “yo al menos no soy de la política de las sanciones disciplinarias. La política se hace persuadiendo e invitando y no correteando por la vía de los tribunales supremos”.