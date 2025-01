Crisis diplomática con Venezuela: Exsubsecretario Pavez (UDI) pide que ministros comunistas sean destituidos

El exvicepresidente de la UDI señaló que “nuestro presidente no puede pretender ladrarle a Venezuela mientras tiene al PC riéndose de todos nosotros al interior del Gobierno utilizando ministerios, subsecretarías”.

El exsubsecretario y exvicepresidente de la UDI, Máximo Pavez, se refirió a la crisis diplomática entre Chile y Venezuela, afirmando que los ministros que militen en el Partido Comunista (PC) deberían ser destituidos de sus cargos.

Este viernes, Cancillería informó que el Gobierno venezolano solicitó el cierre de los dos consulados chilenos, Caracas y Puerto Ordaz, como consecuencia de la “suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países”.

“El Gobierno de Chile lamenta esta situación (…) e informa que está evaluando las diversas alternativas disponibles para garantizar el apoyo necesario para los connacionales residentes en dicho país”, indicaron desde el ministerio.

¿Qué dijo Pavez sobre los ministros comunistas?

En conversación con Cooperativa, Pavez sostuvo que “es momento de una ofensiva política”, recalcando que el presidente Gabriel Boric “de todas maneras” debería solicitarles a sus ministros y ministras del PC la renuncia.

“Nuestro presidente no puede pretender ladrarle a Venezuela mientras tiene al PC riéndose de todos nosotros al interior del Gobierno utilizando ministerios, subsecretarías. Él debe entender que no se puede estar bien con Dios y con el diablo”, aseguró.

Agregó que puede ser injusto que el presidente pisa las renuncias, pero “debe plantear al PC: o la condena enérgica al régimen venezolano y se alinean con el Gobierno y el Estado de Chile, o se van a tener que ir del Gobierno, porque uno no puede estar gobernando con partidos cuyos dirigentes relativizan la dictadura y cuestionan la veracidad de las versiones”.

“No estoy pidiendo (las salidas) así como facho exagerado, porque no me gusta el gobierno venezolano; es porque se ha ofendido la dignidad nacional de nuestro presidente y porque hay señales muy concretas de que hay operaciones de inteligencia paramilitar en soberanía nacional. (…) Hay que dar una señal de dónde está el borde moral”, cerró.